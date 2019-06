Lemn Sissay, lauréat du PEN Pinter Prize 2019

Ce mardi 4 juin 2019, le poète et artiste Lemn Sissay est devenu le lauréat du PEN Pinter Prize 2019. Il recevra le prix lors d'une cérémonie publique qui se tiendra à la British Library dans la soirée du jeudi 10 octobre 2019.





Lemn Sissay (Philosophy Football - CC BY 2.0)





Un prix en hommage à Harold Pinter



Le Prix PEN Pinter a été créé en 2009 par l'organisation caritative PEN, qui défend la liberté d'expression et célèbre la littérature en mémoire du dramaturge lauréat du prix Nobel Harold Pinter. Cette distinction est décernée chaque année à un écrivain résidant au Royaume-Uni, en République d'Irlande ou dans le Commonwealth.



Selon les termes du discours du prix Nobel de littérature de Harold Pinter, l'auteur lauréat doit savoir jeter un regard « inébranlable et indéfectible » sur le monde et montrer une « détermination intellectuelle farouche afin de définir la véritable réalité de notre vie et de nos sociétés ».



Le jury de cette année était composé de Maureen Freely (écrivain, traductrice et présidente du PEN), Fiammetta Rocco (correspondante culturelle du journal The Economist), et Niven Govinden (auteur).



Lemn Sissay, “l'Orphée qui ne cesse de chanter”



« Dans chacune de ses œuvres, Lemn Sissay retourne dans le monde souterrain qu'il a habité lorsqu'il était un enfant non reconnu. De ses chagrins, il forge de belles paroles et mille raisons de vivre et d'aimer. Sur la page et sur la scène, en ligne ou au Foundling Museum, c'est un Orphée qui ne cesse de chanter », a déclaré la présidente du PEN.



Le lauréat Lemn Sissay, de son côté, a rendu un bel hommage à Harold Pinter : « j'ai rencontré Harold Pinter quand j'avais trente-six ans. Nous étions sur scène à la Cour royale. J'étais trop intimidé ou gêné pour lui parler. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Je vous remercie. Ce que j'aime dans ce prix, c'est qu'il provient d'un grand écrivain et d'une grande organisation. Je l'accepte comme un signe que je dois continuer. Tout ce que j'ai, c'est ce que je laisse derrière moi. Tout ce que je suis, c'est ce que je fais ».



Au cours de la cérémonie publique à la British Library, en octobre prochain, Lemn Sissay annoncera son co-lauréat, celui de l'International Writer of Courage 2019, sélectionné parmi une liste restreinte d'affaires internationales soutenues par l'association PEN.



L'homme ou la femme choisi•e sera un auteur international qui défend activement la liberté d'expression, souvent au péril de sa propre sécurité et de sa liberté. L'année dernière, le Prix PEN Pinter 2018 a été décerné à l'écrivaine Chimamanda Ngozie Adichie, qui a partagé le prix avec Waleed Abulkhair, avocat et militant des Droits de l'Homme.



Un sacré palmarès



Le lauréat s'est notamment fait remarquer ces dernières années grâce à son adaptation théâtrale de l'oeuvre de Benjamin Zephaniah, Refugee Boy. Il est également connu pour ses recueils de poésie comme Morning Breaks in the Elevator ou Rebel Without Applause et ses lectures sur scènes. Sissay publiera prochainement ses mémoires, intitulées My Name is Why, aux éditions Canongate Books, le 29 août 2019.