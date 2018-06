Lénine, inventeur du totalitarisme, Grand Prix de la Biographie politique 2018

« En primant Stéphane Courtois, le jury a souhaité saluer une biographie qui est d’abord le fruit d’une vie de travail consacrée à l’étude du communisme, mais aussi un ouvrage se situant à rebours de l’idée dominante exemptant Lénine des crimes de Staline. Dans ce livre, Stéphane Courtois dépeint avec passion et rigueur la trajectoire humaine et politique qui a conduit Vladimir Ilitch Oulianov à devenir Lénine. Cet ouvrage apporte aussi au lecteur d’aujourd’hui un éclairage précieux sur la capacité d’un individu à entraîner son peuple sur la pente d’un totalitarisme sans retour », indique le jury du Grand Prix de la Biographie politique.

Le jury salue aussi le travail de Jean-Louis Brunaux pour Vercingétorix (Gallimard), qui faisait lui aussi partie des finalistes avec Montaigne d’Arlette Jouanna, également publié par les éditions Gallimard.

Le résumé de l'éditeur pour Lénine, l’inventeur du totalitarisme :

La biographie la plus attendue du centenaire de 1917, fruit d'une vie de travail consacrée à l'étude du communisme. À rebours de l'idée dominante qui dédouane Lénine pour mieux accabler Staline, Stéphane Courtois établit comment le jeune intellectuel radical — marqué au fer rouge par l'exécution de son frère aîné — a pensé, voulu puis instauré une dictature idéologique impitoyable, inventant les concepts (révolution mondiale, dictature du prolétariat, parti État, centralisme démocratique, économie planifiée, terreur de masse) et les instruments (parti unique, police politique, Armée rouge, goulag...) du totalitarisme qui devait signer les horreurs du XXe siècle. D'emblée, Vladimir Ilitch Oulianov se distingue des autres opposants au tsarisme en s'opposant non seulement aux libéraux et aux démocrates, mais aussi à toutes les mouvances socialistes, qu'il vitupère à coups d'écrits et de discours incendiaires. Aidé par une force de conviction peu commune, il choisit de s'appuyer sur une minorité de révolutionnaires professionnels dévoués plutôt que sur l'agrégation des masses. Cette faiblesse apparente fait sa force : elle lui permet d'avancer dans l'ombre pour mieux se préparer à l'exercice du pouvoir, qu'il conquiert à la hussarde en octobre 1917. Nourri des échecs de la Révolution française puis de la Commune, il le conserve en l'étendant par un recours systématique à la violence conjugué à un rare opportunisme politique. Ainsi parvient-il à gagner la guerre civile puis à assurer son emprise sur la société, faisant table rase au profit de son disciple et successeur. Une prose limpide au service d'une démonstration implacable.