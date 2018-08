Léonard Dauphant, Prix Provins Moyen Âge 2018 pour Géographies

Le jury du Prix Provins Moyen Âge a décidé de remettre la récompense 2018 à Léonard Dauphant, pour son livre Géographies, ce qu’ils savaient de la France (1100-1600), publié par les éditions Champ Vallon. Le prix sera remis au lauréat lors d'une cérémonie organisée le 8 septembre 2018 au Couvent des Cordelières à Provins.

Pour sa 12e édition, le Prix Provins Moyen Âge a récompensé le livre de Léonard Dauphant, son deuxième titre publié.

Le résumé de l'éditeur pour Géographies :

Géographies est le premier livre à étudier ce que les Français des XIIe-XVIe siècles, riches ou pauvres, savaient de leur pays. Citant environ 200 poèmes, romans et pièces de théâtre, les quatre parties, divisées en petits chapitres, présentent ce que les Français percevaient de la France (paysage sonore et visuel), ce qu'ils en savaient (productions, monuments, légendes), ce qu'ils en disaient (listes, proverbes) et ce que la culture française signifiait pour eux (langue, vin). La nation française s'est ainsi construite dans la diversité, en façonnant des identités régionales multiples dans le Nord et le Midi. Tout en permettant de découvrir une littérature riche et méconnue, ce livre, illustré de 20 cartes originales, fait dialoguer Moyen Âge et Renaissance, histoire, lettres et géographie.

Historien du Moyen Âge, Léonard Dauphant est maître de conférences à l’Université de Lorraine à Metz. Son premier livre, Le Royaume des quatre rivières. L’Espace politique français (1380-1515), a reçu plusieurs prix.

Le livre lauréat faisait face à 3 autres ouvrages :

Boewulf au paradis d’Alban Gauthier, aux éditions de la Sorbonne

La bataille de Bouvines de Dominique Barthelemy, aux éditions Perrin

Le secret du prince de Jean-Baptiste Santamaria, aux éditions Champ Vallon

Depuis 2007, la ville de Provins a créé le prix littéraire : « Prix Provins Moyen Âge » qui récompense un essai historique destiné à un grand public cultivé, paru dans l’année et traitant du Moyen Âge. Ce prix est remis par un jury prestigieux d’historiens et de spécialistes, présidé par Philippe Contamine, Officier de la Légion d’Honneur, Commandeur de l’Ordre des Palmes académiques et Officier de l’Ordre des Arts et Lettres.

Le jury du prix rassemble Philippe Contamine, président du Jury, Membre de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres ; Emmanuel Le Roy Ladurie, président d’honneur, Membre de l’Institut, Académie des Sciences Morales et Politiques ; Laurent Theis, historien ; Bernard Cottret, docteur ès Lettres, membre de l’IUF ; Simone Roux, professeur émérite d’Histoire médiévale à l’Université Paris VIII ; Alain Demurger, maître de conférences honoraire de l’Université Paris I ; François Verdier, ancien président de la Société d’Histoire et d’Archéologie de l’Arrondissement de Provins ; Gisèle Gayraud, Professeur ; Luc Duchamp, directeur des Archives et du Musée de Provins et du Provinois et Jean-Yves Boriaud, auteur et lauréat du prix national du livre médiéval 2015 pour son livre Machiavel aux Éditions Perrin.