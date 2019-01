Leonard : Paris accueille Bernard Werber et sa master class

Leonard, le laboratoire incubateur implanté par le groupe VINCI en plein Paris, qui a vu le jour le 7 juin dernier, ouvrira ses portes à Bernard Werber et à sa master class « Ecrire une histoire » le 24 janvier 2019.





ActuaLitté, CC BY SA 2.0 ActuaLitté, CC BY SA 2.0





Avec plus de 30 millions d’exemplaires vendus à travers le monde, Bernard Werber est l’un des auteurs français les plus lus. Désireux de transmettre sa passion de l’écriture, il anime depuis plusieurs années des master class au cours desquelles il distille conseils et techniques pour réveiller l’écrivain qui sommeille en chacun de nous.



Trouver son sujet, créer ses personnages, inventer la meilleure chute possible : voilà ce que propose ces master class. L’écriture est un art, mais chacun peut s’y atteler, par simple plaisir de la création ou pour progresser sur la voie de l'écriture au coté de Bernard Werber.





Le 24 janvier 2019, l’auteur qui s’est fait connaître par la trilogie des Fourmis, dont le dernier roman, La boîte de Pandore, a été publié l’année dernière, proposera le module 1 de sa master class « Ecrire une histoire » dans les locaux de Leonard Paris, le laboratoire ouvert du futur des villes et des infrastructure.



La session se tiendra sous la vaste verrière de l’auditorium de 14 à 18 heures et accueillant jusqu’à 150 personnes. Un lieu idéal pour laisser libre cours à son inspiration..