Leonardo DiCaprio courtisé par Guillermo del Toro pour son prochain film

Leonardo DiCaprio (Walt Disney Television - CC BY-ND 2.0) Leonardo DiCaprio (Walt Disney Television - CC BY-ND 2.0)

L'acteur récompensé par le jury des Oscars pour son rôle dans The Revenant, en 2015, devrait prochainement jouer le rôle d'un escroc du nom de Stanton Carlisle. Il aurait été contacté par le réalisateur Guillermo del Toro et n'aurait pas refusé l'offre. Les négociations sont en cours.Le personnage principal monterait un spectacle truqué en faisant croire à son public qu'il peut rentrer en contact avec les esprits. C'est avec l'aide d'une diseuse de bonne aventure et d'une psychologue qu'il arrivera à son apogée, jusqu'à ce que sa femme décide de le dénoncer. Plus dure sera la chute...Les spectateurs français ont connu Nightmare Alley sous le titre Le Charlatan, en 1947. Le film a été réalisé à l'époque par Edmund Goulding, auteur de longs-métrages comme Anna Karénine ou encore le Fil du rasoir. Ce travail était lui-même inspiré d'un roman de William Lindsay Gresham, portant le même titre. L'ouvrage a été traduit par Denise Nast en France et il est toujours disponible dans la collection Série Noire de Gallimard.Leonardo DiCaprio jouera prochainement dans le nouveau film de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, prévu pour le 14 août 2019. L'acteur préparerait également, en parallèle, une série autour d'un serial killer et un biopic du président américain Theodore Roosevelt avec le réalisateur Martin Scorsese.Guillermo del Toro, quant à lui, est connu pour son Labyrinthe de Pan, et surtout La Forme de l'Eau. En 2017, ce dernier film a remporté en tout quatre Oscars, dont celui du meilleur film et celui du meilleur réalisateur. A voir si Nigthmare Alley récoltera autant d'honneurs.via Variety