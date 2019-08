Les 10 finalistes pour le Prix des cinq continents 2019 sont dévoilés

Pexels de Pixabay

Créé en 2001 par l’Organisation internationale de la Francophonie, le Prix des cinq continents récompense chaque année un texte de fiction narratif d’expression française. Pour sa 18e édition, près de 120 œuvres ont été proposées aux jurys.Les cinq Comités de Lecture se composent de l’Association du Prix du Jeune écrivain francophone (Muret, France), l’Association des écrivains du Sénégal (Dakar), le Collectif d’écrivains de Lanaudière (CEL) Canada-Québec, l’Association Passa Porta (Bruxelles, Belgique) et l’Association Culture elongo (Brazzaville-Congo).Doté d’un montant de 10.000 euros, le Prix sera remis dans le courant du 3e trimestre. Il permet de mettre en lumière des talents littéraires reflétant l’expression de la diversité culturelle et éditoriale en langue française sur les cinq continents et de les promouvoir sur la scène internationale.Le comité a d’ailleurs déclaré dans un communiqué : « Le sentiment d’injustice, si présent dans la sélection 2019, est souvent exprimé par des voix d’enfants inaltérées. Sans concession. Ces romans témoignent de la vitalité des cultures dans une langue française métissée et nourrie de tous ses accents. »Le jury désignera le lauréat 2019 et l’Organisation internationale de la Francophonie assurera ensuite sa promotion sur la scène littéraire internationale durant une année entière.Voici les ouvrages en lice pour le prix :Après la mer d’Alexandre Feraga (France) aux éditions Flammarion (France)Camarade papa de Gauz (Côté d’Ivoire) aux éditions Le nouvel Attila (France)Je suis seul de Beyrouk (Mauritanie) aux éditions Elyzad, (Tunisie)Là où les chiens aboient par la queue d’Estelle Sarah Bulle (France) aux éditions Liana Levi (France)Le fil des anges d’Ester Mann & Lévon Minasian (France et Arménie) aux éditions Vents d’ailleurs (France)Le Tranquille affligé de Gilles Jobidon (Québec – Canada) aux éditions Leméac (Québec – Canada)Les yeux de Mansour de Ryad Girod (Algérie) aux éditions P.O.L (France)Maître-minuit de Makenzy Orcel (Haïti) aux éditions Zulma (France)San Perdido de David Zukerman (France), aux éditions Calmann-Lévy, (France)Sans Silke de Michel Layaz (Suisse) aux éditions Zoé (Suisse)Le jury international, présidé par Paula Jacques (France-Égypte), est composé de Lise Bissonnette (Canada-Québec), Ananda Devi (Maurice), Hubert Haddad (France-Tunisie), Monique Ilboudo (Burkina Faso), Xu Jun (Chine), Vénus Khoury-Ghata (Liban), Jean-Marie Gustave Le Clézio (Maurice), René de Obaldia de l’Académie Française (Hong Kong), Lyonel Trouillot (Haïti), Abdourahman Waberi (Djibouti) et Jean Marc Turine.Le Prix des cinq continents 2018 avait été attribué à Jean Marc Turine (Fédération Wallonie-Bruxelles) pour son roman La Théo des fleuves (éditions Esperluete).