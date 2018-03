Les 10 plus belles couvertures de livres britanniques de l'année 2017

Chaque année depuis 2014, l'Academy of British Cover Design (ABCD) récompense les meilleures couvertures de livres de l'édition britannique. 10 couvertures ont été saluées pour les récompenses de l'année 2018, pour des livres publiés l'année dernière, dans 10 catégories...

Sci-Fi/Fantasy



The Handmaid's Tale

Margaret Atwood

Vintage

Designer : Suzanne Dean

Illustration : Noma Bar







Young Adult



Surrender

Sonya Hartnett

Walker Books

Designer : Jack Noel

Illustration : Jeffrey Alan Love





Non-Fiction



Riot Days

Marina Alyokhina

Allen Lane

Designer : Tom Etherington

Direction artistique : Jim Stoddart





Série



Pan 70th Series

Différents auteurs

Pan Macmillan

Designers : Justine Anweiler et Stuart Wilson





Classique/Réédition



The Communist Manifesto

Karl Marx et Friedrich Engels

Pluto Press

Designer : David Pearson

www.typeasimage.com





Enfant 0-5 ans



Jill & Lion

Lesley Barnes

Tate Publishing

Designer : Lesley Barnes

Illustration : Lesley Barnes

www.lesleybarnes.co.uk





Enfant 6-12 ans



Think and Make Like an Artist

Claudia Bolt et Eleanor Meredith

Thames & Hudson

Designer : Shaz Mandani

Illustration : Jay Wright, Ola Niepsuj et Laura Bird

www.smadani.com





Littérature générale



The Blot

Jonathan Lethem

Designer : Jon Gray

Direction artistique : Suzanne Dean

www.gray318.com





Crime/Thriller



Dark Pines

Will Dean

Oneworld Publications

Designer : Mark Swan

www.kid-ethic.com







Grand Public



The Invisible Life of Euridice Gusmao

Martha Batalha

Oneworld Publications

Designer : Sinem Erkas

Direction artistique : James Jones

www.sinemerkas.com