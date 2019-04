Les 10 romans retenus pour le Prix du Livre Inter 2019

Serge Joncour - Chien-Loup (Flammarion)

Capucine et Simon Johannin - Nino dans la nuit (Allia)

Jean-Claude Grumberg - La plus précieuse des marchandises (Seuil)

Elisabeth Filhol - Doggerland (P.O.L.)

Léonor de Récondo - Manifesto (Sabine Wespieser)

Maylis de Kerangal - Un monde à portée de main (Verticales)

Sarah Chiche - Les enténébrés (Seuil)



Philippe Vasset - Une vie en l'air (Fayard) Franck Bouysse - Né d'aucune femme (La Manufacture de Livres) Emmanuelle Bayamack-Tam - Arcadie (P.O.L.)

Ce 2 avril, Eva Bettan et le président de la 45e édition viennent de dévoiler, lors du journal de 13h, la liste des 10 romans retenus, accompagnée de la composition du jury – 12 femmes et hommes prêts à oeuvrer pour le livre et la lecture…Quant aux livres en lice, les voici :La lauréate, ou le lauréat, sera connu désormais ce 10 juin et l’on espère surtout que les échanges resteront cordiaux, sans autre effusion que d’enthousiasme et de passion.