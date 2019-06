Les 12 titres retenus pour la première sélection du Prix Sade 2019

C’est dans cette amicale et cruelle tradition que les jurés du prix Sade ont tenu séance ce 24 juin. Et non sans une certaine délectation, ont établi leur première sélection pour l’édition 2019 : 12 titres en lice. Malheurs aux vaincus…





Chateau de Lacoste - Marquis de Sade (x1klima, CC BY SA 2.0)





Le Prix Sade 2019 est doté d’une œuvre inédite de Jean-François Meynard. La prochaine sélection du Prix Sade 2019 aura lieu le mercredi 4 septembre 2019 et la troisième le samedi 14 septembre 2010, à l’issue de laquelle le Jury décernera le Prix Sade 2018, à 20 h, à la Galerie Suzanne Tarasieve, sise au 7, rue Pastourelle, Paris 3ème.



Sans plus attendre, les heureux retenus :

Le Cul de la femme de Pierre Louÿs, édité par Alexandre Dupouy (La Manufacture des livres)

Jean-Jacques Lequeu, bâtisseur de fantasmes (Norma éditions)

Philosophie des pornographes : les ambitions philosophiques du roman libertin de Colas Duflo (Seuil)

Arcueil de Aleksandar Becanovic, traduit par Alain Cappon (Éditions DO)

Le Chant de la mutilation de Jason Hrivnak, traduit par Claro (Éditions de l’Ogre)

300 millions de Blake Butler, traduit par Charles Recoursé (Inculte)

Métaphysique de la viande de Christophe Siébert (Au Diable Vauvert)

Sade Romancier de Dominique Dussidour (Serge Safran éditeur)

Laurent Benaïm (Taschen)

L’Encadrement des publications érotiques en France (1920-1970) d’Anne Urbain-Harcher (Garnier classiques)

Anthologie de la littérature érotique du Moyen-Âge, édition de Corinne Pierreville (Honoré Champion)

Querelle de Kévin Lambert (Le Nouvel Attila)



Le jury du prix Sade 2019 est composé de :

– François Angelier, journaliste et écrivain

– Philippe Brenot, sexologue et écrivain

– Sarah Chiche, psychologue, psychanalyste et écrivaine

– Octavie Delvaux, écrivaine

– Anne Hautecoeur, éditrice

– Emmanuel Pierrat (Président), avocat et écrivain

– Catherine Robbe-Grillet, écrivaine

– Jean Streff (Secrétaire Général), écrivain

– Laurence Viallet, éditrice et traductrice



L’an passé, c’est Jonathan Littell qui avait remporté le prix avec Une vieille histoire, publiée chez Gallimard. Un récit qui célébrait le libertarisme contemporain. Si, si…







