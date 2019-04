Les 13 et 14 avril, un salon du livre policier pour la bonne cause

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Cette 17e édition du salon du livre policier est organisée par la Ville de Neuilly-Plaisance, en collaboration avec le Lions Club Neuilly-Dhuys et la Librairie La Griffe Noire de Saint-Maur-des-Fossés. 34 romanciers seront présents lors de cette édition 2019, et les organisateurs du festival s'assureront qu'ils signeront bien « chaque exemplaire de leurs dépositions »...Chaque année, les bénéfices du salon, soit 10 % de la totalité des ventes de livres, sont reversés au bénéfice d’une action caritative. L’édition 2019 est dédiée à la Fédération « Enfants Cancers Santé », qui finance le développement des projets de recherches cliniques et biologiques ainsi que les essais thérapeutiques, particulièrement dans les traitements de seconde ligne (après rechute).Deux prix seront attribués à des auteurs de polar : Le Lion Noir, décerné à un écrivain français ayant publié un roman policier en 2018, et le Lionceau Noir, pour l'auteur d'un roman destiné à la jeunesse.Les bibliothécaires accueilleront les jeunes détectives à partir de 7 ans pour leur faire découvrir jeux et enquêtes à partir d’un fonds de littérature policière pour la jeunesse et de nombreux bouquins envoûtants à dévorer sur place... Comme chaque année, les élèves de CE2, CM1 et CM2 des classes de Neuilly-Plaisance seront associés au salon, dans le cadre de projets pédagogiques : ils étudient des romans policiers et rencontrent des auteurs jeunesse.Le programme des réjouissances est le suivant :10h Ouverture de la salle d’audience11h Inauguration du salon et remise des prix du Lion et Lionceau Noir et annonce des résultats du concours Lecture Académie.15h30 Conférence « Les exécuteurs des arrêts criminels » animée par Sylvain LARUE, auteur16h30 Rencontre avec Marin LEDUN auteur de livre policier et le Comité de Lecture sur le stand de la Bibliothèque municipale18h Fin de la première journée des auditions publiques10h Ouverture de la seconde journée de séance publique10h30 Conférence « Gilles de Rais, seigneur terrible du Moyen Âge » animée par Viviane Janouin-Benanti, auteure18h Libération des auteursRendez-vous au 11 avenue Foch, à Neuilly-Plaisance, de 10h à 18h, les 13 et 14 avril prochains.