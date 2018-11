Les 24 et 25 novembre, Radio France fête le livre

Pour la septième année consécutive, la création littéraire et les auteurs sont les invités d’honneur de la Maison de la radio à l’occasion de Radio France fête le livre, qui se tiendra les 24 et 25 novembre sous l’égide d’une invitée d’honneur, Amélie Nothomb, et de Disiz la Peste, parrain du concours de la micronouvelle.





La Maison de la radio (Gérard Ducher, CC BY-SA 2.5)





Radio France inaugure cette année une nouvelle formule plaçant plus que jamais les auteurs au cœur de l’événement et démontre ainsi à nouveau son implication dans la transmission de la culture. Lancé en 2011, Radio France fête le livre est un événement litté­raire unique en son genre.

Illustration parfaite de la mission citoyenne de Radio France, placée au service du partage, du vivre-ensemble et de la diversité culturelle, cet événement s’appuie sur le lien fort qu’entretient la radio publique avec l’univers litté­raire.

Les auteurs au cœur de l’événement

Radio France fête le livre met en avant tous les genres littéraires pour favoriser le rayonnement de la culture sous toutes ses formes. De France Culture à France Bleu, en passant par Mouv’, France Inter, franceinfo, France Musique et fip, chaque auteur a sa place pour rencontrer son public à l’occasion de tables rondes, ren­contres, émissions en public, débats, master­classes, ou encore dédicaces...



Plus de 120 auteurs attendus, dont Amélie Nothomb, Sylvain Tesson, Yasmina Khadra, Philippe Torreton, Isabelle Giordano, Jul, Joann Sfar…

10 heures d’émissions en public

Des masterclass, des tables rondes, des rencontres et des lectures en studio

La remise du prix du concours Radio France de la micronouvelle

Nouveauté 2018 : les Speed-Booking

Cette année, Radio France réinvente l’événement en plaçant plus que ja­mais les auteurs au cœur de la ma­nifestation. Pour faire de Radio France fête le livre un lieu de rencontres entre les auteurs et leurs publics, des « speed-booking » seront organisés : les auteurs disposeront de dix mi­nutes pour séduire le public. Au-delà de l’échange littéraire, c’est aussi une manière ludique et dynamique pour chacun de trouver sa prochaine lec­ture. Ces speed-booking seront également cap­tés en vidéo pour une diffusion sur les réseaux sociaux. Avec cette nouveauté, Radio France confirme, une fois de plus, son rôle de prescripteur.

Amélie Nothomb invitée d’honneur

Parrainé par de grandes figures tels David Foenkinos, Tahar Ben Jelloun, Véronique Ovaldé ou encore Dany Laferrière, Radio France fête le livre accueille cette année la romancière belge, Amélie Nothomb, qui honore­ra cette 7e édition. Auteur prolifique, Amélie Nothomb publie en 1992 son premier roman Hygiène de l’assassin, unanimement salué par la critique. Dès lors, les lecteurs seront séduits par son style atypique et sa fragilité naturelle. Récompensée par le Grand Prix du Roman de l’Académie fran­çaise, le Grand Prix Jean Giono et le Prix de Flore, la plume Nothomb incarne une fraîcheur et un dyna­misme naturel.

Le concours Radio France de la micronouvelle

Lancé en amont de l’événement Radio France fête le livre, le concours Radio France de la micronouvelle est l’oc­casion d’inciter le public à la création littéraire. Créé en 2015, ce concours est aujourd’hui devenu une référence dans le milieu des concours litté­raires amateurs.

Cette année, Radio France a proposé au rappeur et écrivain Disiz la Peste de promouvoir l’écriture et la créativité en parrainant le concours de la micronouvelle 2018. Les participants étaient invités à écrire un récit imaginaire et narratif en 1000 signes sur le thème « un nouveau monde ». Disiz la Peste, président du jury composé de producteurs, journa­listes et spécialistes du livre, remettra les prix aux lauréat(e)s le dimanche 25 novembre à 19H au studio 105 de la Maison de la radio.