Les 4 auteurs finalistes du prix du roman Fnac 2020

En dépit d’un calendrier exceptionnellement modifié par la crise sanitaire, la Fnac réaffirme son soutien à la création littéraire et au monde du livre, en présentant aujourd’hui sa sélection littéraire de rentrée, fruit des lectures, débats et de la prescription de ses libraires.Durant tout l’été, les 800 membres du jury du Prix du Roman Fnac ont pu découvrir, noter et commenter les romans à paraître cet automne. Lors de la commission finale qui s’est tenue cette semaine, les avis de chacun des membres du jury ont été rassemblés, comparés et débattus à huis clos : le croisement du choix des adhérents Fnac et des libraires a permis d’établir la sélection Fnac suivante des trente livres majeurs de la rentrée littéraire 2020, que l’enseigne soutiendra sur l’ensemble de son réseau dès septembre.Mauvaises herbes, Dima Abdallah – Sabine Wespieser EditeurRachel et les siens, Metin Arditi – GrassetCinq dans tes yeux, Hadrien Bels – L’IconoclasteL'autre Moitié de soi, Brit Bennett – Autrement (Trad. Karine Lalechère)Héritage, Miguel Bonnefoy – RivagesMémoire de soie, Adrien Borne – JC Lattès Buveurs de vent, Franck Bouysse – Albin MichelSaturne, Sarah Chiche – SEUILAmerican Dirt, Jeanine Cummins – PHILIPPE REY (Trad. Christine Auché et Françoise Adelstain)La cuillère, Dany Héricourt – Liana Levi Nature humaine, Serge Joncour – Flamarion Chavirer, Lola Lafon – Actes SudHistoire du fils, Marie-Hélène Lafon – Buchet-ChastelFille, Camille Laurens – GallimardL’anomalie, Hervé Le Tellier – GallimardAvant les diamants, Dominique Maisons – La Martinière littératureLe Dit du Mistral, Olivier Mak-Bouchard – Le Tripode Requiem pour une apache, Gilles Marchand – Aux Forges de VulcainHistoires de la nuit, Laurent Mauvignier – Editions de Minuit Apeirogon, Colum McCann – Belfond (Trad. Clément Baude)Betty, Tiffany McDaniel – Gallmeister (Trad. François Happe)Les Graciées, Kiran Millwood Hargrave – Robert Laffont (Trad. Sarah Tardy) Ce qu'il faut de nuit, Laurent Petitmangin – La Manufacture de livresLes Lettres d'Esther, Cécile Pivot – Calmann-LevyLà d’où je viens a disparu, Guillaume Poix – VerticalesLe Fil rompu, Céline Spierer – Héloïse d'OrmessonLa Fièvre, Sébastien Spitzer – Albin MichelPatagonie route 203, Eduardo Fernando Varela – Métailié (Trad. François Gaudry)La Géante, Laurence Vilaine – ZulmaNickel Boys, Colson Whitehead – Albin Michel (Trad. Charles Recoursé)Les quatre romans finalistes de cette sélection sont :L'autre Moitié de soi, Brit BennettBuveurs de vent, Franck BouysseChavirer, Lola LafonBetty, Tiffany McDanielLe ou la lauréat(e) du Prix sera dévoilé(e) mercredi 9 septembre et succèdera à Bérengère Cournut, primée l’année dernière pour son roman De pierre et d’os (éd. Le Tripode). Cette année, la remise du Prix du Roman Fnac se fera sans cérémonie, le Salon Fnac Livres ne pouvant avoir lieu par mesure de précaution.

photo d'illustration ActuaLitté, CC BY SA 2.0