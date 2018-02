Les 4e Assises de l’édition célèbrent plus que jamais la francophonie

Les Assises de l’édition, volet professionnel organisé en marge du Salon du livre de Genève, auront lieu à Palexpo les mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27 avril prochains. Cette année, les premières Assises du livre en Afrique seront organisées sur une journée en présence, notamment, du Ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d’Ivoire, Monsieur Maurice Bandaman.





Richard Prieur, directeur général de l'ANEL - Québec était à l'honneur en 2017





Durant ces trois jours d’Assises, échanges, tables rondes, face-à-face et ateliers seront proposés autour de sujets au cœur des préoccupations et problématiques des professionnels du monde du livre suisses et internationaux.



Les Assises du livre en Afrique, mercredi 25 avril



Structurée autour d’une grande thématique, «L’édition en Afrique en 2018: évolutions, défis et perspectives», cette journée réunira un panel de professionnels et de personnalités officielles afin d’échanger sur les grandes problématiques bouleversant l’univers et la chaîne du livre sur le continent africain.



Ont d’ores et déjà répondu présents le Ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d’Ivoire, Monsieur Maurice Bandaman, ainsi que les dirigeants d’associations professionnelles telles l’International Publishers Association et l’Alliance Internationale des éditeurs indépendants. Après une matinée de débats, l’après-midi sera rythmée par des prises de parole de personnalités officielles ainsi que par la présentation de projets innovants susceptibles d’impacter l’édition francophone: la liseuse Adiflor (adiflor.org), la Journée du Manuscrit (lajourneedumanuscrit.com) et une plateforme d’édition collaborative (wespr.co), notamment.



Les Assises de l’édition suisse et francophone, jeudi 26 avril



À l’occasion de cette journée, des professionnels new-yorkais traversent l’Atlantique pour rejoindre des intervenants suisses, français, québécois et africains pour échanger sur les phénomènes de mutualisation, de concentration et de partage de compétences dans les différents métiers du livre (édition, bibliothèque, librairie).



Les Assises sont heureuses d’annoncer la venue de Dennis Mollat (librairie Mollat à Bordeaux, France), Ira Silverberg (Senior Editor, Simon & Schuster, New York), Stephen Carrière (Editions Anne Carrière/Groupe Média Participations, France), Elizabeth Daldoul (Editions Elyzad, Tunisie), Richard Prieur (Québec Édition) ou encore Joël Dicker (auteur suisse) qui interviendront lors d’une matinée d’ateliers participatifs («Mise en commun des ressources entre éditeurs», «Bibliothèques, partage et diffusion des savoirs») et d’une après-midi de face-à-face («Editeur suisses: innover, s’inventer», «témoignages de libraires indépendantes», «un échange entre un auteur suisse et son éditeur américain»).

Les rencontres du vendredi 27 avril



La matinée du vendredi sera articulée autour d’une rencontre inédite entre 10 libraires francophones (Belgique, France et Québec) et les éditeurs suisses romands et d’une session organisée par l’Alliance internationale des éditeurs indépendants pour les professionnels du livre africain. Des traducteurs germanophones de Suisse et d’Allemagne feront aussi le déplacement pour rencontrer les éditeurs du Québec.



Ces journées en libre accès, sur inscription, s'adressent uniquement aux professionnels du monde de l'écrit (éditeur, libraire, diffuseur, représentant politique, journaliste, professeur, étudiant...) Programmes et inscriptions sur salondulivre.ch («Je suis pro»)





ActuaLitté est partenaire des Assises de l'édition francophone