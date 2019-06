Les 5 audiolivres du Grand Prix du Livre Audio 2019 de La Plume de Paon

Alors que le festival consacré au livre audio bat son plein, l’association La Plume de Paon présente ses prix, à travers cinq catégories : la Plume d’or, jeunesse, document, classique et contemporain. Les titres sont choisis par un jury composé de professionnels du livre, du son, de la presse et de la communication.Cécile Palusinski, présidente de l’association se réjouit : « Cette année encore, le Grand Prix du Livre Audio organisé par La Plume de Paon est un excellent cru. La diversité des livres primés, leurs qualités audio sont sans conteste un élément déterminant. Avec le développement des usages du livre audio, ces Prix 2019 vont résonner encore plus fort et contribuerons, je l’espère, à poursuivre l’essor de ce support de lecture. »Les lauréats du Grand Prix du Livre Audio organisé par La Plume de PaonLe goéland qui fait miaou, Jérôme Attal, lu par Robinson Stevenin, Le label dans la forêt« Il était une fois un bébé goéland nommé Kino qui s'aventure timidement en dehors de son territoire.Et patatras ! Il tombe dans le jardin. Il n'a pas encore appris à voler. Et les parents qui ne sont pas là ! Une seule solution : demander de l'aide. Oui, mais...Comment ? Et surtout... à qui ? »Sauve toi, la vie t’appelle, de Boris Cyrulnik, lu par Vincent Schmitt, Audiolib« Lors de ma première naissance, je n'étais pas là. Mon corps est venu au monde le 26 juillet 1937, à Bordeaux. On me l'a dit. Je suis bien obligé d'y croire puisque je n'en ai aucun souvenir. Ma seconde naissance, elle, est en pleine mémoire. Une nuit, j'ai été arrêté par des hommes armés qui entouraient mon lit. Ils venaient me chercher pour me mettre à mort. Mon histoire est née cette nuit-là. » La vie secrète des arbres, de Peter Wohlleben , traduit par Corinne Tresca, lu par Thibault de Montalembert, Audiolib Fénitchka, de Lou Andreas-Salomé , lu par Anna Mouglalis, Editions des femmes — Antoinette FouqueSotah, de Naomi Ragen, traduit par Véronique Perl, lu par Claire Cahen, Yodéa Editions« Les Reich, famille juive ultra-orthodoxe, de huit enfants vivent modestement à Jérusalem. Le père un homme pieux et bon. étudie et enseigne toute la journée. C'est la mère, une force de la nature, qui comme cela est fréquent dans ce milieu, gagne l'argent du ménage et tient le foyer. »La Plume de Paon des Lycéens, une autre récompense de la Plume de Paon, a été décernée par les lycéens de la Région Grand Est, en partenariat avec la Fondation Orange, à Cannibale, de Didier Daeninckx, lu par Gaël Kamilindi, Gallimard. Cette distinction a est décernée lors de Vox Le salon du Livre Audio à Montreuil.À propos de la Plume d’or, attribuée à Sauve toi, la vie t’appelle, Valérie Lévy Soussan, Directrice Générale d’Audiolib a déclaré : « C’est un grand bonheur pour Audiolib de voir récompensée par une Plume d’or la lecture du livre le plus emblématique et personnel de Boris Cyrulnik, à la frontière entre récit et recherche, porteur du beau message de la possibilité de surmonter le malheur pour répondre à l’appel de la vie, par le travail sur la mémoire. Je crois que la voix de Boris Cyrulnik s’est trouvée parfaitement incarnée par le comédien Vincent Schmitt, qui y a mêlé distance et intimité. »Vincent Schmitt évoque elle sa lecture de l’ouvrage : « Le passage constant de l’un à l’autre, l’enfant qui se souvient et l’adulte qui enquête, renouvelle constamment l’écoute en gardant la simplicité du récit et guide naturellement mon interprétation (se souvenir aussi de la grande douceur de ton employé par Cyrulnik en conférence, qui fut un guide pour l’humeur générale à donner à la lecture). »Ndlr : l'embargo sur les titres récompensés a été levé par les organisateurs après que le magazine Livres Hebdo en a dévoilé la liste, au mépris de la demande expresse formulée que de respecter un délai de publication.