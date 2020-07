Les 50 romans de la rentrée par Furet du Nord - Decitre, avec le prix Première Plume

Les libraires du Furet du Nord et Decitre se sont réunis ce 16 juillet afin de constituer la sélection de leurs « coups de cœur » pour la rentrée littéraire 2020. Cette sélection a été le fruit d’un partage de critiques et de notations issues des lectures de libraire des 31 magasins.









50 titres sont retenus, qui profiteront d’une mise en avant toute particulière dans l’ensemble des librairies, ainsi que sur le site internet.



Romans français



Dima Abdallah, Mauvaises herbes (Sabine Wespieser) - 1er roman sélectionné pour le Prix Première Plume 2020

Maylis Adhémar, Bénie soit Sixtine (Julliard)

Mohammed Aïssaoui, Les funambules (Gallimard)

Muriel Barbery, Une rose seule (Actes-Sud)

Rachid Benzine, Dans les yeux du ciel (Seuil)

Adrien Borne, Mémoire de soie (Jean-Claude Lattès)

Franck Bouysse, Buveurs de vent (Albin-Michel)

Fabrice Caro, Broadway (Gallimard)

Emmanuel Carrère, Yoga (P.O.L)

Sarah Chiche, Saturne (Seuil)

Grégoire Delacourt, Un jour viendra couleur d’orange (Grasset)

Capucine Delattre, Les déviantes (Belfond)

Julien Dufresne-Lamy, Mon père, ma mère, mes tremblements de terre (Belfond)

Alice Ferney, L’intimité (Actes-Sud)

Carole Fives, Térébenthine (Gallimard)

David Fortems, Louis veut partir (Robert Laffont)

Mireille Gagné, Le lièvre d’Amérique (La Peuplade) - 1er roman sélectionné pour le Prix Première Plume 2020

Michèle Gazier, Les passantes (Mercure de France)

Julia Kerninon, Liv Maria (L’Iconoclaste)

Alexandre Lacroix, La naissance d’un père(Allary)

Camille Laurens, Fille (Gallimard)

Serge Joncour, Nature humaine (Flammarion)

Hugo Lindenberg, Un jour ce sera vide (Bourgois)

Dominique Maisons, Avant les diamants (La Martinière)

Olivier Mak-Bouchard, Le Dit du Mistral (Le Tripode) - 1er roman sélectionné pour le Prix Première Plume 2020

Ludovic Manchette, Christian Niemiec, Alabama 1963 (Le Cherche-Midi)

Gilles Marchand, Requiem pour une Apache (Aux Forges de Vulcain)

Laurent Mauvignier, Histoires de la nuit (Minuit)

Xabi Molia, Des jours sauvages (Seuil)

Roukiata Ouedraogo, Du miel sous les galettes (Slatkine et Cie)

Camille Pascal, La chambre des dupes (Plon)

Laurent Petitmangin, Ce qu’il faut de nuit (La Manufacture)

Cécile Pivot, Les Lettres d’Esther (Calmann-Lévy)

Karine Silla, Aline et les hommes de guerre (L’Observatoire)

Céline Spierer, Le fil rompu (Héloïse d’Ormesson)

Sébastien Spitzer, La fièvre (Albin-Michel)

Alain Teulié, Stella Finzi (Robert Laffont)

Marie-Eve Thuot, La trajectoire des confettis (Ed. du sous-sol) - 1er roman sélectionné pour le Prix Première Plume 2020

Camille de Toledo, Thésée, sa vie nouvelle (Verdier)

Laurence Vilaine, La géante (Zulma)

Romans étrangers

Brit Bennett, L’autre moitié de soi (Autrement, trad. Karine Lalechère)

Mary Costello, La capture (Seuil, trad. Madeleine Nasalik)

Jeanine Cummins, American dirt (Philippe Rey, trad. Christine Auché, Françoise Adelstain)

Tayari Jones, Des baisers parfum tabac (Presses de la Cité, trad. Karine Lalechère)

Tiffany McDaniel, Betty (Gallmeister, trad. François Happe)

Kiran Millwood Hargrave, Les graciées (Robert Laffont, trad. Sarah Tardy)

Ito Ogawa, La république du bonheur (Philippe Picquier, trad. Myriam Dartois-Ako)

Robin Robertson, Walker (L’Olivier, trad. Josée Kamoun)

Elizabeth Wetmore, Glory (Les Escales, trad. Emmanuelle Aronson)

Colson Whitehead, Nickel Boys (Albin-Michel, trad. Charles Recoursé)

Prix Première Plume : saison 4



En parallèle, est lancée la 4e édition du Prix Première Plume : avec le soutien du Crédit Agricole Nord de France, les librairies du groupe ont retenu quatre auteurs, avec un lauréat qui sera connu ce 31 août.



Dima Abdallah, Mauvaises herbes (Sabine Wespieser)

Mireille Gagne, Le lièvre d’Amérique (La Peuplade)

Olivier Mak-Bouchard, Le Dit du mistral (Le Tripode)

Marie-Eve Thuot, La trajectoire des confettis (Ed. du sous-sol)

photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Ce prix est décerné par un jury composé de cinq lecteurs collaborateurs du Crédit Agricole Nord de France, et de six libraires du Furet du Nord et de Decitre, avec pour présidente, Shirley Saver, libraire au Furet de Roubaix.En 2019, Victoria Mas avait obtenu l’assentiment du jury avec Le bal des folles , (Editions Albin-Michel).