Les 7 et 8 novembre, la 33e édition du festival Le Livre à Metz

Photographie : Festival Le Livre à Metz, en 2016 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Aline Brunnwasser, présidente de l'association Le Livre à Metz, explique : « Lire, écrire nous semblent plus indispensables que jamais dans cette période de chamboulement de nos existences, de questionnement de notre art de vivre, d'interrogation sur notre avenir. Nous parlerons du héros et de son contraire, de courage et de lâcheté, du juste et du manipulateur, de l'exploit planétaire et du fait presque divers. »Malgré l'annulation de la manifestation initiale, le festival Le Livre à Metz garde sa spécificité, et ses promesses : « Une occasion unique de croiser auteurs et artistes, d'assister aux remises de prix littéraires, au focus Albert Camus, de découvrir de jeunes romanciers... des rendez-vous attendus parce qu'ils sont une pierre irremplaçable à l'édifice d'une émotion, d'une intelligence du monde et du souhait sincère de mieux vivre ensemble. »Plusieurs rencontres, notamment celles avec Lydie Salvayre et Éric Fottorino, se dérouleront en visioconférence, mais de nombreux auteurs et autrices sont attendus sur place, notamment Cécile Coulon, Alex Cousseau, Didier Daeninckx, Valentine Goby, Antoine Guilloppé, Alain Guyard, Fabienne Jacob, Denis Lavant, Lisa Mandel, Léonora Miano ou encore Matthias Picard.Certaines rencontres seront aussi enregistrées et diffusées sur les réseaux sociaux de l'événement, pour profiter au plus grand nombre...