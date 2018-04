Les 7 plus beaux stands du salon du livre de Genève : l'originalité, ça paille !

#salondulivregeneve – Les rencontres professionnelles achevées, il était plus que temps de découvrir les stands que réservent les éditeurs aux visiteurs du Salon du livre de Genève. Des choses fantaisistes, fantasques, et parfois franchement loufoques, avec une mention spéciale, une année encore, pour Torticolis, qui nous a régalés avec de l’inattendu…









L’an passé, déjà, l’espace des éditions Torticolis et frères avait fait un carton. Cette année, c’est donc dans la paille que les deux éditeurs ont choisi de verser. On pourra retrouver leur ligne éditoriale, humaine ô combien, et le détail de leur projet ici. Ici, ils déclinent un vieil adage : « Genevois pas la poutre dans ton oeil, alors m'embête pas avec la paille sur mon stand ! » Ou une variante de Paille ton Auteur ?







La Tribune de Genève, comme toujours, offre elle un moment de détente en hamac pour découvrir ses premiers achats.









Les éditions Slatkine célèbrent leur 100 ans, avec une tour de Babel de livres. Nous y reviendrons dans un prochain billet.







Alors, évidemment, New York est à l’honneur cette année avec un espace absolument magique. Mais l’autre invité c’est le Valais, qui s’est vraiment ancré dans une approche herbe, poutre… et dégustation de produits locaux. Toute forme de modération serait superflue.









Les librairies Payot ont décidé d’ouvrir les livres bien grand, et l’îlot jeunesse est surplombé d’immenses ouvrages ouverts, comme des ailes déployées. Belle image.





On parle toujours du carrousel des Insécables, mais encore faut-il le voir tourner. D’ailleurs, la preuve, ici, tout semble tourner plus rond…





Et parce que les livres ne se vendent pas tout seuls, il faudra passer en caisse. Le groupe Paquet a monté un petit espace tout à fait charmant pour ce faire. Au point qu’il a fallu expliquer que, oui, c’est bien là qu’il faut passer en caisse…