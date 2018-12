Les 8 romans présélectionnés pour le prix France-Québec

La Fédération France-Québec / francophonie a dévoilé ce vendredi 7 décembre, simultanément en France et au Québec, la liste des huit romans présélectionnés pour le Prix littéraire France-Québec. Les noms des trois finalistes seront divulgués lors de l’inauguration du prochain Salon du Livre Paris, en mars 2019, au stand de Québec Édition.

Les huit romans, présélectionnés par Jo Ann Champagne, Déléguée nationale pour le Prix littéraire France-Québec 2019, sont :Les écrivements de Matthieu Simard (Alto)Jelly Bean de Virginie Francoeur (Druide)Mykonos de Olga Duhamel-Noyer (Héliotrope)L’enfer de Sylvie Drapeau (Leméac)Le dernier chalet de Yvon Rivard (Leméac)La route du lilas d’Eric Dupont (Marchand de feuilles)La Scouine de Gabriel Marcoux-Chabot (La Peuplade)L’étrange odeur du safran de Mélina Babin (XYZ)En mars 2019, un jury, composé de professionnels du milieu littéraire et des présidents des six comités de lecture de présélection de la Fédération France-Québec / francophonie, sélectionnera trois romans parmi la liste des huit titres.

Le Prix littéraire France-Québec offre à son lauréat la chance de rencontrer son lectorat lors d’une tournée littéraire en France organisée par le réseau de la Fédération France-Québec / francophonie à travers les différents lycées, librairies et médiathèques. L'auteur gagne également une bourse d'une valeur de 5 000 €.Créée en 1998, le Prix littéraire France-Québec est une initiative de la Fédération France-Québec / francophonie, soutenue par la Délégation générale du Québec en France, le ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec, le ministère de la Culture et des Communications du Québec, la Délégation générale à la langue française et aux langues de France, l’Association internationale des études québécoises et le Consulat général de France à Québec. Son objectif est de contribuer à la promotion en France de la littérature québécoise et de favoriser la rencontre et les échanges entre les auteurs québécois et les lecteurs français.