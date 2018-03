Les adaptations de Pierre Lemaitre et James Ivory récompensées

Les cérémonies des César et des Oscars du cinéma, respectivement organisées le vendredi 2 mars et le dimanche 4 mars, ont toutes deux salué des adaptations. Albert Dupontel a ainsi reçu le César de la meilleure adaptation pour Au revoir là-haut, d'après le roman de Pierre Lemaitre, tandis que James Ivory a obtenu l'Oscar du meilleur scénario pour Call me by your name, adaptation du livre d'André Aciman.

Pierre Lemaitre lors de la cérémonie des Césars 2018

Ce vendredi 2 mars, la cérémonie des César organisée à Paris a vu le triomphe du film Au revoir là-haut, réalisé par Albert Dupontel d'après le roman de Pierre Lemaitre. Le film sorti le 25 octobre 2017 a raflé 5 récompenses lors de la cérémonie, dont celle du meilleur réalisateur pour Albert Dupontel et de la meilleure adaptation pour Albert Dupontel et Pierre Lemaitre.

« Je le vis par délégation, Albert n’est pas là. De manière un peu arrogante, je le remplace. C'est lui le grand adaptateur de ce film. Je suis heureux d'être là », déclarait Pierre Lemaitre quelques heures avant la cérémonie. « Pour tout vous dire, il me manque beaucoup ce soir. J'étais son sparring-partner, on se renvoyait les balles, je l'ai aidé à analyser la manière dont il avait envie de le faire. Et puis après j'ai lâché, car il fallait qu'il fasse son film. C'est lui qui a fait ce film intégralement. Le grand homme de ce film, c'est Albert Dupontel. Je crois que je suis le grand homme du livre, chacun sa part », a ajouté Pierre Lemaitre.

Au revoir là-haut a également valu un César des meilleurs décors à Pierre Queffelean, un César des meilleurs costumes à Mimi Lempicka, ainsi qu'un César de la meilleure photographie à Vincent Mathias.Parmi les autres films récompensés, signalons aussi un César du meilleur long-métrage d’animation pour Le grand méchant Renard et autres contes, de Benjamin Renner et Patrick Imbert, d'après la bande dessinée de Benjamin Renner publiée par les éditions Delcourt dans la collection Shampooing.Le César du meilleur documentaire revient à I Am Not Your Negro, de Raoul Peck, inspiré par les écrits et la vie de James Baldwin. Un ouvrage répondant au même titre, cosigné par James Baldwin et Raoul Peck avait été publié chez Robert Laffont.Dimanche 4 mars, c'est une autre cérémonie cinématographique de premier ordre qui avait lieu outre-Atlantique. La 90e cérémonie des Oscars a vu le réalisateur James Ivory récompensé par l'Oscar du meilleur scénario adapté pour Call me by your name, une adaptation du roman d'André Aciman.La Forme de l'eau, le film de Guillermo del Toro, est sorti largement vainqueur avec les Oscars de meilleur film et de meilleur réalisateur. Le roman signé par Guillermo del Toro et Daniel Kraus sera publié dans quelques jours aux éditions Bragelonne.