Les addicts de la littérature noire se donnent rendez-vous à Frontignan

Du 28 au 30 juin 2019, le festival international du roman noir (FIRN) fait son retour à Frontignan (34). Pour cette 22e édition, les auteurs et les lecteurs pourront échanger autour du thème « Addictions ». Débats, lectures, bandes dessinées, cinéma, expositions... Tout sera prêt pour assouvir la soif du polar des addicts de la littérature noire.





Les spécialistes du genre vous le confirmeront. Tout commence par une installation progressive, souvent ponctuée d'arrêts, de rechutes, encore d'arrêts et encore de rechutes... Jusqu'à ce que l'emprise finisse par consumer le personnage, que ce soit en termes de corps ou d'âme. Ainsi se crée le cercle infernal de l'addiction.



Drogue, alcool, jeu, sexe, écrans, boulimie, argent, travail, sport... autant d'addictions qui ressortent des œuvres des 40 auteurs invités de cette nouvelle édition du festival international du roman noir 2019. Grâce au pouvoir des mots et des dessins, les auteurs pointent directement les points sensibles. Entre liberté et esclavage, entre contrôle et soif d'absolu, les addictions sont d'éternels dilemmes.



Le festival vous emmènera à la rencontre des auteurs français ou étrangers, de littérature ou de BD, avec des tables rondes réunissant des auteurs et un modérateur autour d'un thème mais aussi des échanges plus intimistes avec un ou deux invités lors de Kfés noirs.



Les lecteurs pourront également arbitrer les Bang-bang Ping-pong, des lectures en duo ou en duel, où chaque auteur lit l'autre. Des bénévoles ou les auteurs eux-mêmes se déplaceront partout pour faire découvrir leurs romans noirs préférés, que ce soit au café du coin de la rue ou bien à la maison de retraite. Pour cette 22e édition, l'invité d'honneur est l'auteur américain Kent Anderson, notamment connu pour son oeuvre Chiens de la nuit (traduit de l'anglais par Jean Esch aux éditions Calmann-Lévy).



Voici la liste complète des auteurs invités :



Littérature :



Tove Alsterdal (Suède) - Rouergue

Ingrid Astier (Fr) - Arènes

Lilian Bathelot (Fr) - Ed J'ai lu

Franck Bouysse (Fr) - La Manufacture de livres

Thomas cantaloube (Fr) - Gallimard

Hélène Couturier (Fr) - Syros

Victor Del Arbol (Espagne) - Actes Sud

Delacorta (Suisse) (Fr) French Pulp

Pascale Dietrich (Fr) - Liana Levi

Michel Douard (Fr) - La Manufacture de livres

Serguei Dounovetz (Fr) - French Pulp

RJ Ellory (GB) - Sonatine

Jake Hinkson (USA) - Gallmeister

Sándor Jaszberenyi - Mirobole - (Hongrie)

Sergey Kuznetsov (Russie) - Gallimard

Hervé Le Corre (Fr) - Rivages

Olivier Martinelli (Fr) - Robert Laffont

Marc Martinez (Fr) - Seuil

Patrick Mosconi (Fr) - La Table Ronde

Frédéric Paulin (Fr) - Agullo

Boris Quercia (Chili) - Asphalte

Michel Quint (Fr) - French Pulp

Jean-Christophe Tixier(Fr) - Albin Michel

Valerio Varesi (Italie) - Agullo

Marc Villard (Fr) - Cohen & Cohen

Elisa Vix (Fr) - Rouergue

Tim Willocks (GB) - Sonatine



Bande dessinée :



Léonie Bischoff (Suisse) - Casterman

Simon Hanselmann (Australie) - Misma

Etienne Lécroart (Fr) - Delcourt

Marti (Espagne) - Cornélius

Nazario (Espagne) - Misma

Delphine Panique (Fr) - Misma/Cornélius

Monique Pinçon-Charlot (Fr) - Delcourt

Michel Pinçon (Fr) - Delcourt

Gilles Rochier (Fr) - Casterman

Anne Simon (Fr) - Misma

Caroline Sury (Fr) - United dead artists

Aurélie William Levaux (Belgique) - Atrabile