Les Archives départementales des Deux-Sèvres récompensées

Les Archives départementales des Deux-Sèvres ont reçu le troisième prix à l'occasion de cette édition du prix Patrimoine pour tous : « Le jury s’est félicité de la candidature d’un centre d’Archives départementales bien que la comparaison avec les propositions muséales soit complexe. Les Archives constituent des lieux de citoyenneté où tous les publics peuvent se retrouver. Leur réseau territorial est en soi un levier important de développement des publics et un atout évident quant aux politiques d’accessibilité généralisée », peut-on lire dans leur communiqué.« Les Archives départementales des Deux-Sèvres font elles aussi du concept de “chaîne d’accessibilité” le fil conducteur de leur projet et intègrent concrètement l’idée que l’accessibilité généralisée est consubstantielle à l’autonomie du visiteur-lecteur », assure le jury du prix.Le prix Patrimoine pour tous, annuel, permet de récompenser des établissements patrimoniaux nationaux ou relevant des collectivités territoriales qui ont mis en place une politique d’accessibilité généralisée de qualité et ayant valeur d’exemple en faveur des personnes en situation de handicap.Il valorise les réalisations les plus novatrices dans le domaine des offres culturelles tournées vers une plus grande autonomie des personnes handicapées, et met en perspective l’ambition de l’accessibilité universelle.Depuis 2004 et une extension du bâtiment, les Archives départementales des Deux-Sèvres peuvent conserver 19 kilomètres linéaires de documents. Le bâtiment des Archives départementales des Deux-Sèvres offre également de meilleures conditions d’accueil du public grâce à une nouvelle salle de lecture de 200 m2 contenant 60 places de consultation — dont certaines équipées d’appareil de lecture de microfilms et de documents numérisés —, une salle destinée aux ateliers éducatifs pour le public scolaire et un espace d’expositions et de conférences.