Les auteurs de bande dessinée refont Mai 68 à Angoulême

Par Morvandiau (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)



Le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême et l'emballeur RAJA, principal partenaire du festival, ont commandé à des auteurs et autrices de bande dessinée une affiche dans « l’esprit de mai », pour célébrer, bien sûr, les cinquante ans de Mai 68 et de la contestation générale qu'il marque.Ces créations ont été installées un peu partout dans la ville, sur des panneaux électoraux, et elles font le bonheur des festivaliers et habitants d'Angoulême... Un peu moins celui de Donald Trump et d'Emmanuel Macron, particulièrement visés par ces affiches...