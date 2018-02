Les auteurs de la rentrée littéraire de printemps seront à Montpellier ces 5 et 6 mars

Occitanie Livre & Lecture vous convie à la 3e édition d'un événement mettant à l'honneur la rentrée littéraire des auteurs vivant en Occitanie. Rendez-vous le lundi 5 et le mardi 6 mars 2018 de 9h à 17h à la Médiathèque Centrale de la Métropole Emile Zola à Montpellier !









Ces journées proposent un temps convivial et de découverte des livres de ce début d'année 2018, publiés par des auteurs résidant en région Occitanie. Plus d'une vingtaine d'auteurs sont invités à présenter leurs publications. Les livres sont publiés entre janvier et mai 2018.



Ces journées sont l'occasion pour les professionnels, journalistes, bibliothécaires, libraires, organisateurs de rencontres et d'événements littéraires de venir directement à la rencontre des auteurs, d'imaginer des projets avec eux ou de les inviter sur leurs événements...



Pour varier les plaisirs, la présentation des ouvrages s'effectuera sous diverses formes : interviews, lectures, vidéos, projections d'images... De nombreux auteurs seront présents pour dialoguer avec les participants : l'occasion de nouer contact et de construire des projets avec eux.



Lundi 5 mars 2018 : 9h-17h / Littérature, Poésie, Polar, essais



Avec la présence et le concours de Michel Arbatz, Sandrine Willems, Lilian Bathelot, Francis Hallé, Nicolas Rouillé, Violaine Bérot, Gilles Lades, Danièle Faugéras, Félix Jousserand, Sylvie Léonard, Janine Teisson, Michel Moatti, Serguei Dounovetz, Stan Cuesta et Guillaume Guéraud (sous réserve).



Mardi 6 mars 2018 : 9h-17h / Bande dessinée, Roman pour adolescent, Livre jeunesse



Avec la présence et le concours de Delphine Panique, Laurent Bonneau, Serge Ernst, Carbone, Philippe Archer, Benoît Séverac, Laurence Schaack, Sophie Vissière, Claire Garralon, Albert Lemant, Laura Fanelli, Franck Coste et Cédric Ghorbani (sous réserve).



Informations pratiques

Lieu

Médiathèque Centrale de la Métropole de Montpellier : Médiathèque Emile Zola - 218 Boulevard de l'Aéroport international - 34000 Montpellier

Information pratique et accès



Inscription

Evénement professionnel gratuit, sur inscription.

Formulaire d'inscription en ligne ici



Catalogue

Un catalogue sera disponible sur place. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, nous pourrons vous le faire parvenir sur simple demande.





Cette Rentrée littéraire de printemps fait écho à l'événement qui avait lieu à Toulouse en septembre depuis 2 ans à la Cave poésie René Gouzenne et qui était organisé par le Centre Régional des Lettres Midi-Pyrénées. Cette année, Occitanie Livre & Lecture vous donne donc rendez-vous à deux occasions : en mars à Montpellier et en septembre à Toulouse !