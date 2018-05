Les auteurs Rachid Santaki et Daniel Cohen dans l'ordre national du Mérite

Rachid Santaki en 2016 (Indif, CC BY-SA 3.0)



On retrouve, dans ce décret du 19 mai, les noms de Rachid Santaki, nommé chevalier de l'ordre national du Mérite sur proposition du ministère de la Culture, après 18 ans de service, et de Daniel Cohen, professeur des universités, directeur du Centre pour la recherche économique et ses applications, élevé au grade de commandeur sur proposition du ministère de l'Économie et des Finances.

Rachid Santaki est l'auteur de La Petite Cité dans la prairie, son premier livre publié en 2008, Des chiffres et des litres (2012), Business Dans La cité (2014) ou encore La Légende du 9-3 (2016). Ses livres ont été publiés aux éditions Moisson rouge, au Seuil ou encore Ombres Noires.

L'écrivain est également connu pour sa participation aux plus grandes dictées de France, avec La Dictée des Cités : « Évidemment, on pense à la dictée de Bernard Pivot. Il s'agit de la même démarche, mais nous l'adaptons à un environnement, pour éveiller la curiosité. Nous travaillons plutôt sur des classiques de la littérature, pour les banaliser et les rendre plus accessibles », nous expliquait Rachid Santaki.

C'est officiel, je suis nommé au grade de chevalier dans l'ordre national du Mérite en récompense de mon engagement au service de la France. — Rachid Santaki (@Santakirachid) 23 mai 2018



L'économiste Daniel Cohen a notamment signé Richesse du monde, pauvretés des nations (Flammarion, 1997), Trois leçons sur la société post-industrielle (Seuil, 2006) ou encore Le monde est clos et le désir infini (Albin Michel, 2015).Notons également l'élévation de Serge Klarsfeld à la dignité de grand'croix et celle de Beate Klarsfeld à la dignité de grand officier, en qualité d'envoyés spéciaux d'une organisation internationale pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO.