Les aventures de l'ennemi de Sherlock Holmes bientôt à la télévision

Le succès de la série Sherlock n'est sans doute pas étranger à l'investissement de la société de production Playground Entertainment dans un projet d'adaptation du livre de Kim Newman, Moriarty : Le Chien des d'Urberville pour la télévision britannique.

Comme l'indique le titre du roman, Kim Newman a choisi d'aborder la légende Sherlock Holmes par son autre versant, celui de son ennemi juré, le professeur James Moriarty, esprit brillant lui aussi, mais bien plus maléfique que le résident de Baker Street.

Le résumé de l'éditeur pour Moriarty : Le Chien des d'Urberville :

Imaginez les jumeaux maléfiques de Sherlock Holmes et du docteur Watson, et vous obtiendrez le redoutable duo formé par le professeur James Moriarty, serpent rusé d'une intelligence remarquable aussi cruel qu'imprévisible, et le colonel Moran, violent, libertin et politiquement incorrect. Ensemble, ils règnent sur Londres en maîtres du crime, tenant dans leur poing police et hors-la-loi.

Quelle que soit leur mission, du meurtre au cambriolage de haut vol, Moriarty et Moran accueillent un flot de visiteurs malfaisants : membres du Si-Fan assoiffés de sang, Vampires de Paris, et même une certaine Irène Adler...