Les aventures de Orphan Black se poursuivent en versions audio et ebook

Temple Street, la société de production à l'origine du thriller de science-fiction Orphan Black, a signé un accord avec la start-up de fiction numérique Serial Box pour continuer la série. Cette dernière continuera sous forme audio et ebook sous le titre Orphan Black : Next Chapter.



Tatiana Maslany dans la série Ophran Black (SexyAndHotTv - CC BY 2.0) Tatiana Maslany dans la série Ophran Black (SexyAndHotTv - CC BY 2.0)





La série originale, reprise en 2015 par Netflix, relate les aventures de Sarah Manning, une jeune voleuse orpheline d'une vingtaine d'années. Sa vie prend un nouveau tournant lorsqu'elle assiste au suicide du détective Beth Childs, qui lui ressemble trait pour trait.



Grâce aux enquêtes de Beth, Sarah apprend rapidement que la détective était en fait l'un de ses clones et qu'il en existe un certain nombre en Amérique du Nord et en Europe. Elle va être rapidement confrontée aux Prolétiens, un mouvement sectaire qui chasse les clones. La voleuse décide alors de sauver sa peau et celle de ses autres semblables afin de protéger sa petite fille.



10 épisodes avec la voix de l'actrice de la série originale



Tatiana Maslany, l'actrice qui a joué le rôle de Sarah et de ses clones pendant 5 saisons, prêtera sa voix à cette suite audio. La série comportera 10 épisodes et sera disponible cet été en format audio et ebook à partir de Serial Box.



Selon Temple Street et le créateur de séries ebooks et audio, The Next Chapter est la suite officielle de l'histoire d'Orphan Black, qui se déroule huit ans après la fin de la saison 5 et les spectateurs auront le plaisir de retrouver les mêmes personnages.



« Nous sommes ravis de pouvoir étendre la franchise Orphan Black grâce à ce nouveau partenariat innovant avec Serial Box. Les fans dévoués d'Orphan Black vont maintenant avoir plus de contenu qu'ils aiment sur cette plateforme d'écoute et de lecture excitante », ont déclaré Ivan Schneeberg et David Fortier, co-présidents exécutifs de Boat Rocker, la société mère de Temple Street et investisseur direct de Serial Box.



La start-up a d'ailleurs engagé une nouvelle équipe de rédaction pour ces nouveaux épisodes, composée de Malka Older dans le rôle de showrunner et de Mishell Baker, Lindsay Smith, Heli Kennedy, Madeline Ashby et E.C. Myers à l'écriture.



Les héros Marvel arrivent aussi chez Serial Box



Comme pour chacune de ses séries, Serial Box sortira les épisodes de manière hebdomadaire pendant 10 semaines. Le premier volet est toujours gratuit, mais il faudra sortir le portefeuille pour voir le reste. 1,99 $ pour un épisode ou un « season pass » de 13,99 $ pour écouter et/ou lire l'intégralité d'Orphan Black - New Chapter.