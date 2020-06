Les bibliothèques de Paris choisissent Olivier Dorchamps

Marwan est français, comme ses deux frères, il ne comprend pas pourquoi leur père, garagiste à Clichy, a souhaité être enterré à Casablanca. Comme si le chagrin ne suffisait pas. Pourquoi leur imposer ça ?Ce premier roman évoque les douleurs du déracinement et de l’exil. L’histoire nous plonge dans la quête des origines et de l’identité de ceux qui croyaient en avoir une et se découvrent apatrides. Olivier Dorchamps est franco-britannique. Issu d’une famille cosmopolite, il a grandi à Paris et vit à Londres d’où il a choisi d’écrire en français.Le jury, constitué des lecteurs, de bibliothécaires et mené par la journaliste Catherine Pont-Humbert, s’est exprimé sur l’ouvrage de l’auteur : « Ceux que je suis est un roman lumineux, comme ensoleillé, sur l’identité et les exils ; en même temps qu’un livre subtil lorsqu’il aborde la filiation, la honte et les regrets. C’est une lecture à la fois pudique et d’une grande tendresse. »À ce jury se sont ajoutés des centaines de votes en ligne, depuis le site des bibliothèques de la Ville de Paris.À travers ce Prix des lecteurs pour un premier roman, les bibliothèques de la Ville de Paris témoignent de leur rôle engagé dans la diffusion des œuvres et l’émergence de nouveaux talents. En 2019, c’est Joseph Ponthus qui avait été récompensé pour son premier roman À la ligne.