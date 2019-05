Les candidatures à la bourse Lagardère sont encore ouvertes

(Crédit : Image parAxxLC de Pixabay)

Pour pouvoir y prétendre, il faut remplir un certain nombre de conditions. Ces modalités sont les suivantes :- Avoir au 31 décembre 2019 30 ans au plus- Etre francophone- Avoir publié en français au moins une œuvre littéraire, autrement qu'à compte d'auteur : roman, pièce de théâtre, un recueil de poèmes, un recueil de nouvelles. Un ouvrage édité uniquement au format numérique ne permet pas de postuler.Concrètement, il faut envoyer, entre autres, une note d’intention et un texte détaillant le projet du roman. Par la suite, la désignation du vainqueur se fait en deux temps, d’abord une présélection sur dossier, puis un oral devant le jury.Il est indique que « le jury attribuera la bourse en fonction des qualités d’expression littéraire du candidat et du caractère novateur et original du projet de roman présenté ».Pour tenter votre chance, vous avez encore deux semaines, après le 8 juin les dossiers de candidature ne seront plus acceptés. Les dossiers de candidature se trouvent sur le site de la Fondation En 2018, la bourse avait été attribuée à Mohamed Mbougar Sarr . Son dernier roman, De purs hommes, est paru la même année aux Editions Philippe Rey.