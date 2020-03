Les Champs-Élysées, puis l'avenue Matignon : le Chat de Geluck s'installe

Philippe Geluck - Mondian pas sec - Acrylique sur toile - 2019 (c) courtesy Huberty & Breyne Gallery

Le 9 avril prochain, la Ville de Paris inaugure sur les Champs Élysées l'installation temporaire de vingt sculptures monumentales en bronze du célèbre « Chat » de Philippe Geluck.En cette année 2020 placée sous le signe de la Bande Dessinée, le fameux matou prend ses quartiers sur la plus belle avenue du monde jusqu'au 11 juin 2020, avant d'entreprendre un grand tour de France qui le mènera à Bordeaux, Caen, Mulhouse, Marseille, puis au Luxembourg et à Bruxelles pour de l'inauguration de Musée du Chat et du dessin d'humour en 2023.À cette occasion, la galerie Huberty & Breyne de Paris marche dans les pattes du « Chat » et offre aux visiteurs une immersion dans les coulisses la réalisation de ses sculptures. Du 9 avril au 9 mai 2020, elle dévoile les dessins préparatoires, des œuvres inspirées des sculptures ainsi que des bronzes de petit format reprenant les pauses du Chat sur l'avenue des Champs-Élysées.L'exposition présente également les dessins originaux publiés dans l'ouvrage Le Chat déambule paru chez Casterman cette année, ainsi que des toiles de grand format et des œuvres multiples en hommage aux grands noms de l'histoire de l'art.Huberty & Breyne Gallery36, avenue Matignon75008 ParisOuvert du lundi au samediDe 11h à 19h