Les Chroniques de San Francisco bientôt contées par Netflix

À l'origine publiées dans le San Francisco Chronicle, les Chroniques de San Francisco (Tales of the City en VO) d'Armistead Maupin sont entrées de plain-pied dans la littérature américaine. Déjà adaptées à la télévision entre 1993 et 2001, les Chroniques feront leur retour sur Netflix, qui reprendra le fil et une partie du casting de la série originale.

Classique de la littérature américaine et de la littérature gay, les Chroniques de San Francisco ont occupé Armistead Maupin pendant plusieurs années, entre la fin des années 1970 et le début des années 1980. Rassemblées en livres, les Chroniques ont connu plusieurs éditions et traductions, notamment, en français, par Olivier Weber et Tristan Duverne chez 10/18.

Le résumé de l'éditeur pour le volume 1 des Chroniques de San Francisco :

Les seventies sont sur le déclin, mais San Francisco, la fureur au cœur et au corps, vibre encore d'une énergie contestataire. La libération sexuelle est consommée et s'affiche dans les rues aux couleurs d'enseignes et de néons tapageurs. Tout droit venue de Cleveland, Mary Ann Singleton, vingt-cinq ans, emprunte pour la première fois les pentes du « beau volcan ». Elle plante son camp au 28 Barbary Lane, un refuge pour « chats errants ». Logeuse compréhensive et libérale, Mme Madrigal règne en matriarche sur le vieux bâtiment qui abrite une poignée de célibataires : Mona, rédactrice publicitaire, son colocataire Michael, chômeur et disciple de « l'amour interdit » et le beau Brian Hawkins, coureur de jupons insatiable. Les héros de cette tribu enchantée ont fait le bonheur de millions de lecteurs dans le monde entier, au fil des six volumes de cette saga.

La nouvelle série produite par Netflix devrait plus ou moins poursuivre le récit entamé par les précédentes, sur PBS puis Showtime. On suivra ainsi le retour de Mary Ann à San Francisco, 20 ans après son départ pour poursuivre sa carrière.

La production des 10 nouveaux épisodes devrait démarrer sous peu, pour une diffusion sur Netflix au cours de l'année 2019.