Les cinq finalistes du Prix Orange du Livre 2020 dévoilés

Depuis 2009, ce prix s’efforce de mettre en lumière les œuvres de fiction les plus marquantes de la rentrée littéraire de janvier. Sa particularité tient à la mixité du jury, composé de 15 membres, où des libraires, écrivains et lecteurs se côtoient.Présidé par Jean-Christophe Rufin, écrivain et membre de l’Académie Française, le jury cette année est composé des auteurs Nathacha Appanah, Jeanne Benameur, Miguel Bonnefoy, Clarisse Gorokhoff et Jean-Baptiste Maudet (lauréat 2019) ; des libraires Grégoire Courtois (Obliques à Auxerre) et Pierre Morize (LiraGif à Gif-sur-Yvette) ; et de 7 lecteurs passionnés issus de la communauté lecteurs.com.Les cinq finalistes du Prix Orange du Livre 2020 sont :Luc Blanvillain, Le Répondeur, Quidam ÉditeursAlain Blottière, Azur Noir, GallimardCaroline Laurent, Rivage de la colère, Les EscalesFlorent Oiseau, Les Magnolias, Allary EditionsGuillaume Sire, Avant la longue flamme rouge, Calmann-LévyCes 5 livres se sont distingués parmi les 21 ouvrages sélectionnés à l'origine par le jury. L'année dernière, le Prix Orange du Livre avait été remis à Jean-Baptiste Maudet pour Matador Yankee (Le Passage).Du 16 juin au 2 juillet 2020, les internautes pourront voter pour leur livre préféré. Pour ce faire, rendez-vous à cette adresse . Le nom du lauréat sera dévoilé le 7 juillet 2020. Il recevra une dotation de 15.000 € et son livre bénéficiera d’une campagne de promotion dans la presse et sur le web.