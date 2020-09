Les cinq romans sélectionnés par l’édition 2020 du prix Blù

Faire le pari d’une nouvelle voix de la littérature française qui deviendra incontournable demain, privilégier l’audace et l’inattendu, proposer chaque année la découverte de la rentrée littéraire : tels sont les enjeux de ce prix créé en 2017, qui couronne un écrivain (ayant déjà publié au maximum trois livres de fiction).









Il a couronné Pierric Bailly pour L’Homme des bois (P.O.L), Nicolas Mathieu pour Leurs enfants après eux (Actes Sud) et Emma Becker pour La Maison (Flammarion).



Ce prix se veut à l’image d’un éditeur et écrivain passionné dont le goût du défi et du risque ont marqué le monde de l’édition. Il est remis chaque année mi-septembre.



Le jury réunit les écrivain Philippe Claudel de l’académie Goncourt, Brigitte Giraud, Justine Lévy, Erik Orsenna de l’Académie française, Capucine Ruat et Sandrine Treiner (directrice de France Culture), le chanteur-auteur-compositeur Didier Barbelivien, les libraires Alain Bélier (Lucioles) et Corisande Jover (Les Jours Heureux), ainsi que les instagrameurs Alizé Coulais & Côme Grévy (Le Studio littéraire). La conseillère littéraire du prix est Adélaïde Fabre.



Le comité de soutien du prix est composé de Nathalie Baye, Annie Ernaux, Xavier Giannoli et Patrick Modiano



Les romans sélectionnés pour l’édition 2020 sont :

Les Bons Garçons, Pierre Adrian (Équateurs)

Vladivostok Circus, Elisa Shua Dusapin (Zoé)

Les Nuits d’été, Thomas Flahaut (Éditions de L’Olivier)

Là d’où je viens a disparu, Guillaume Poix (Verticales)

Autoportrait en chevreuil, Victor Pouchet (Finitude)



Le prix Blù Jean-Marc Roberts sera annoncé le 15 septembre.