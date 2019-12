Les créateurs de Game of Thrones adaptent une BD sur Lovecraft

< >

Et si les récits de Lovecraft étaient de véritables comptes-rendus d'événements, observés et vécus par des témoins parfaitement fiables ? C'est l'hypothèse sur laquelle s'appuie la bande dessinée d'Hans Rodionoff et Enrique Breccia, que David Benioff et D.B. Weiss adapteront prochainement sur les écrans de cinéma. Le tout se déroulera dans les années 1920, période pendant laquelle Lovecraft a signé la plupart de ses histoires.Phil Hay et Matt Manfredi (Æon Flux, Destroyer) vont rédiger les contours du scénario du film, tandis que Karyn Kusama, qui a déjà collaboré avec les deux scénaristes, se retrouvera chargée de la production. Et le tout devrait sortir frappé du logo de Warner Bros.La bande dessinée originale a été publiée par Vertigo, la filiale de DC Comics, et a été traduite en français par Cédric Perdereau pour les éditions Soleil.Le projet tiendrait énormément à cœur à Benioff et Weiss, qui négocient depuis des années pour faire valider la production de leur film. Le succès de Game of Thrones a bien sûr aidé, et ce thriller Lovecraft précède de peu leur contrat d'exclusivité avec Netflix, pour la création de plusieurs séries et films.Autre projet lié à H.P. Lovecraft, une adaptation du roman Lovecraft Country de Matt Ruff par Jordan Peele , devrait se retrouver... sur HBO !via Deadline