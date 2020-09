Les créateurs de la série Game of Thrones adaptent un classique chinois de la SF

Benioff et Weiss iront cette fois du côté de la science-fiction, pour adapter une trilogie considérée comme un des piliers modernes du genre, Le Problème à trois corps, de l'auteur chinois Liu Cixin. Publiés en France par les éditions Actes Sud, les romans Le Problème à trois corps, La Forêt sombre et La Mort immortelle ont été traduits par Gwennaël Gaffric.



Le résumé de l'éditeur pour Le Problème à trois corps :

En pleine Révolution culturelle, le pouvoir chinois construit la base militaire secrète de Côte Rouge, destinée à développer une arme de grand calibre. Ye Wenjie, une jeune astrophysicienne en cours de “rééducation”, intègre l’équipe de recherche. Dans ce lieu isolé où elle croit devoir passer le restant de sa vie, elle est amenée à travailler sur un système de télétransmissions dirigé vers l’espace et découvre peu à peu la véritable mission de Côte Rouge…



Trente-huit ans plus tard, alors qu’une étrange vague de suicides frappe la communauté scientifique internationale, l’éminent chercheur en nanotechnologies Wang Miao est témoin de phénomènes paranormaux qui bouleversent ses convictions d’homme rationnel. Parmi eux, une inexplicable suite de nombres qui défile sur sa rétine, tel un angoissant compte à rebours…



Paru en feuilleton pour la première fois en 2006, Le Problème à trois corps a connu une reconnaissance internationale plus large après sa traduction en anglais, en 2014 : il a immédiatement valu à son auteur un Prix Hugo, une des plus importantes récompenses pour la science-fiction.



Avec Alexander Woo (True Blood), David Benioff et Dan Weiss écriront et produiront l'adaptation de la trilogie pour la plateforme Netflix. « La trilogie de Liu Cixin est l'œuvre de science-fiction la plus ambitieuse que nous ayons lue, emmenant les lecteurs dans un voyage des années 1960 jusqu'à la fin des temps, de la vie sur notre petite planète bleu pâle aux confins lointains de l'univers », ont déclaré les deux compères à l'origine du succès Game of Thrones, sur HBO.