Les Croques, de Léa Mazé, Prix Jeunesse ACBD 2018

L’ACBD, Association des Critiques et journalistes de Bande Dessinée, a décerné son troisième prix Jeunesse ACBD, à l'occasion du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil. Les Croques, tome 1, Tuer le temps de Léa Mazé, publié par les Éditions de la Gouttière, a reçu la récompense.



Les parents de Céline et Colin tiennent une entreprise de pompes funèbres. Une profession bien lourde à porter pour les jumeaux, raillés en permanence par leurs camarades qui les surnomment Croque-mort et Croquemitaine. Isolés, les deux jeunes collégiens ne voient que peu leurs parents, très occupés, et commencent à cumuler les bêtises… jusqu’à être renvoyés de leur établissement scolaire pendant deux jours ! Les enfants se réfugient alors auprès de Poussin, le graveur funéraire qui aime les écouter et alimenter leur imagination…

Les Cavaliers de l’Apocadispe, tome 1 : Maîtrisent la situation, par Libon, Éditions Dupuis

Jack le Téméraire, tome 2 : Face au roi des Gobelins, par Ben Hatke, Éditions Rue de Sèvres

Kong-Kong, Le Singe sur le toit, par Yann Autret et Vincent Villemot, Éditions Casterman

Mausart par Thierry Joor et Gradimir Smudja, Éditions Delcourt

Le troisième prix Jeunesse ACBD a été remis le samedi 1er décembre 2018 à 17h15 dans le cadre du Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil. Léa Mazé s'est vue remettre un strip original dessiné par Pascal Jousselin, lauréat du Prix Jeunesse ACBD 2017 pour Imbattable tome 1, Justice et légumes frais, Éditions Dupuis.

Pascal Jousselin, qui n'a pas pu être présent, ce jour, à Montreuil, a exprimé sa sympathie envers la nouvelle lauréate « Toutes mes félicitations à toi, Léa ! », lui déclare-t-il dans une lettre lue sur scène.

50 membres de l'ACBD ont participé au scrutin, et ont désigné Les Croques, tome 1.

Comme son grand frère, le Grand Prix de la Critique ACBD, le Prix jeunesse ACBD, créé en 2016, a pour ambition de « soutenir et mettre en valeur, dans un esprit de découverte, un livre de bande dessinée à destination des enfants, publié en langue française, à forte exigence narrative et graphique, marquant par sa puissance, son originalité, sa nouveauté de propos ou les moyens déployés par l'auteur ».