Les dessins de plomb d'Enki Bilal à la galerie Barbier & Mathon

Figure majeure du 9e art, Enki Bilal exposera ses crayonnés au sein de la galerie Barbier & Mathon, dans les deux espaces disponibles. « Graphite in progress » est en réalité la suite d'une exposition entamée en 2016. Avec une centaine de nouveaux crayonnés, mais aussi des dessins grand format inédits, les amateurs de Bilal ou de bande dessinée auront de quoi faire.

Graphite in progress est consacrée à ses esquisses et croquis à la mine de plomb. Cette étape indispensable de son travail, avant que ne viennent s’ajouter l’encre de Chine, la peinture ou le pastel, représente ce moment où s’exprime la pure créativité, où les idées fusent, où le crayon accompagne la pensée et où prennent vie les personnages.Souvent très aboutis, parfois effleurés, ils sont l’expression « du cerveau à la main, de l’abstrait au visible, de l’image mentale à l’image tout court » (Graphite in Progress, volume I, ed. Barbier & Mathon, 2016). après un premier succès en 2016, ce sont plus de cent nouveaux crayonnés sur calque issus d’oeuvres emblématiques de l’artiste qui seront exposés ainsi que plusieurs grands dessins sur papier, inédits.Cette exposition permettra également de découvrir le premier bronze d’Enki Bilal: URS. Cet ours hybride, à l’image de l’univers de l’artiste et inspiré par la chute du régime soviétique, est édité à huit exemplaires numérotés et signés, réalisés à la cire perdue par la fonderie rosini.À l’occasion de l’exposition, la galerie publie Graphite in Progress Volume 2, regroupant les oeuvres présentées. il est tiré à 2 000 exemplaires dont 300 sont numérotés et accompagnés d’une sérigraphie originale, numérotée et signée par l’artiste. Ces derniers consituent le tirage de tête de cette édition.Graphite in progressDu 21 septembre au 3 novembre 2018Galerie Barbier & Mathon10 Rue Choron75009 Paris