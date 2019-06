Les deux livres ex-aequo, récompensés par le Prix Simone Veil 2019

Caroline du Nord, 1936. À 3 ans, Eunice Waymon, petite fille noire infiniment douée, donne son premier concert dans une église. Elle a su jouer du piano avant même de marcher. À 10 ans, elle lutte déjà contre la ségrégation : lors d’un récital, elle refuse de jouer si ses parents ne sont pas assis au premier rang, comme les Blancs. À 18 ans, elle veut devenir la plus grande concertiste classique noire, mais – à cause de la couleur de sa peau ? – son rêve se brise. Alors elle se rebaptise Nina Simone et, des bars crasseux jusqu’au Carnegie Hall, elle va connaître la gloire.

Nous sommes en 1938, et le bal tragique commence. De Rome à Marseille, d’une alcôve l’autre, d’un palais l’autre, voici la fille de l’ambassadeur François Charles-Roux prête pour se marier, comme d’innombrables jeunes filles de son âge. Mais rien ne se passe comme prévu. Arrachée à l’amour de son fiancé Camillo Caetani, dont le mariage ferait d’elle une duchesse et une princesse, mais qui sera tué sur le front albanais. Arrachée à la France de Vichy par l’intelligence d’un père qui sut déjouer les pièges de la collaboration, arrachée à la douceur du lien avec sa soeur, la belle Cyprienne, princesse del Drago, par l’Italie des Chemises noires, et le terrible secret qui unit celle-ci à Galeazzo Ciano, gendre de Mussolini.











La cérémonie s’est déroulée en présence de Madame la Ministre Marlène Schiappa, Madame la Maire du VIIIe Jeanne d’Hauteserre, Maîtres Jean et Pierre-François Veil et Jean-Marie Rouart de l’Académie FrançaiseLe Prix Simone Veil (ex aequo) a été attribué à Mathilde Hirsch et Florence Noiville pour Nina Simone : love me or leave me (Ed. Tallandier) et Dominique de Saint-Pern, pour Edmonde (Stock).Nina Simone : love me or leave me :Edmonde :Le Prix de la Mairie du VIIIe, pour cette édition, va à Vanessa Bamberger, pour le livre Alto Braco (Ed. Liana Levi).L’année passée, c’est à Yan Lan que le prix fut décerné.