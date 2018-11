Les droits de l'Homme fêtent leurs 70 ans au musée de l'Homme

La nouvelle saison En droits ! du Musée de l'Homme fête les soixante-dix ans de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, signée au Palais de Chaillot le 10 décembre 1948. Pour l'occasion, le musée organise des expositions de photographie, de street art, d’histoire et des performances théâtrales.

Du 8 décembre 2018 au 30 juin 2019, onze artistes sont conviés au musée de l’Homme pour représenter, à leur manière, neuf articles considérés comme majeurs pour la Déclaration universelle des droits de l’Homme. Migration, éducation et liberté sont les thèmes privilégiés pour cette nouvelle saison : En droits !Parmi eux, le photographe franco-brésilien Sebastião Salgado a choisi de traiter pas moins de huit articles. Il en profitera également pour présenter une rétrospective de l’ensemble de son œuvre intitulée Déclarations.Un titre qu’a tenu à justifier l’auteur de Ma terre à la terre : « Je ne suis pas un artiste. Un artiste crée un objet. En ce qui me concerne, il ne s'agit pas d'un objet, je travaille avec l'histoire, je suis un conteur. »La photographe Clarisse Rebatier, quant à elle, s’est concentrée sur le thème de la migration à travers son exposition Hic & Hunc.Une représentation théâtrale, mise en scène par Anne-Laure Liégeois, est prévue pour le lancement de la saison En droits ! Une déambulation théâtrale et littéraire dans la Galerie de l’Homme pour se souvenir de ce que nous dit depuis 1948 la Déclaration universelle des droits de l’Homme.Le Musée de l’Homme a souhaité l’accueillir dans le cadre de la saison En droits ! afin de proposer une expérience nouvelle au visiteur. Les comédiens se posteront à des endroits clés de la galerie et interpréteront des textes de la littérature, de la poésie, des discours d’auteurs d’aujourd’hui, d’hier, d’ici et d’ailleurs...Un parcours avec des textes adaptés aux plus jeunes sera offert, leur donnant à entendre, entourés des œuvres de la galerie de l'Homme, poèmes et histoires.