Les éditions Delcourt et les bibliothèques animent Paris Plages

Paris Plages, la grande manifestation sur les quais de Seine, a repris du service depuis près de deux semaines, avec des attractions diverses – dont la désormais fameuse baignade au Bassin de la Villette. Projets numériques, exposition d’un T-Rex, mini-golf, tai-chi ou encore pétanque... sans oublier la lecture, évidemment.

Les livres sont déclinés autour de deux projets distincts : le premier se déploie à l’initiative des éditions Delcourt et Soleil, qui proposent une bédéthèque culture. Un choix de bandes dessinées, séries jeunesse, romans graphiques ou des classiques, à découvrir au calme.

« Des centaines de titres proposés des auteurs incontournables ou de la nouvelle génération. Cette année, des ateliers créatifs coloriage, conception de Artoys, création de personnages et planches de BD sont également proposés », indique la mairie de Paris.

Depuis 2015, le groupe BD s’est installé avec cabane, transats et parasols pour accueillir les passants. À retrouver au Bassin de la Villette, jusqu’au 12 août tous les jours de 12 h à 20 h.

Le second est articulé autour des bibliothèques parisiennes, qui proposent deux espaces Hors les murs : à retrouver au Bassin de la Villette, mais également quai des Célestins, face à l’île Saint Louis, deux programmes sont proposés.

Quai des Célestins, on retrouvera les bibliothèques Arthur Rimbaud, Forney et la bibliothèque historique de la Ville de Paris, qui proposent les mardis et jeudis de 14 h 30 à 17 h 30, à la ludomouv’ des Célestins, des séances de lecture et de découverte. Attention, cela s’achève le 31 juillet.





Côté Bassin de la Villette se sont installées les bibliothèques Crimée, Benjamin Rabier, Place des fêtes, Hergé, et Lévi-Strauss. Du lundi au vendredi entre 14h et 18h, sont accueillis les jeunes de 6 à 11 ans, avec un projet de lecture pour tous.



Notons également que, durant l’été, les bibliothèques de la Ville de Paris squattent les squares et jardins publics : chaque semaine, les jeunes lecteurs sont les bienvenus, avec des sélections de contes, albums et histoires à lire sur des tapis de sol.





Une cinquantaine d’établissements prennent part à cette opération, qui se retrouve dans les squares et jardins. Plus d’informations à cette adresse. Et pour celles et ceux qui craignent la chaleur, depuis le 12 juin et jusqu’au 18 août, le prêt vacances est instauré. Non seulement les horaires d’ouverture sont élargis, jusqu’au 3 septembre, mais il est également possible d’emprunter plus de documents – 6 au lieu de 3, renouvelables 2 fois.



Et bien entendu, le prêt de livres numériques fonctionne toujours durant l'été.