Les éditions Zulma ouvrent une librairie éphémère cet été

Des activités culturelles





C’est dans un décor fleuri que les éditions Zulma accueilleront leurs lecteurs cet été. Du 3 juillet au 20 août, la maison proposera sa librairie éphémère nichée au sein du village de Veules-les-Roses, au cœur des serres du Val.Après un confinement passé à fixer des coins de ciel bleu, la libraire éphémère promet d’élargir votre horizon en proposant des œuvres en provenance de tous les continents. Avec des auteurs de plus de 40 pays traduits en 20 langues différentes, le lieu est une véritable invitation au voyage et à la littérature.Pour mêler leur envie de réunir le maximum d’amoureux des livres et le respect des gestes barrières, les éditions Zulma ont prévu un jeu-concours adapté aux mesures sanitaires. Il sera proposé aux visiteurs de parcourir le village pour y dénicher les 45 romans, récits ou recueils de nouvelles qui se cachent dans les vitrines des galeristes, restaurants et commerçants de Veules-les-Roses. L’occasion de discuter avec tout le monde et de partager un moment de communion autour de la lecture, sans participer à une deuxième vague.Enfin les organisateurs ont transformé la grande serre en salle d’exposition. Dans la continuité de l’espace librairie, le lieu accueillera des œuvres de cinq peintres contemporains proches de la maison : Hubert Haddad, Serge Kantorowicz, Randolpho Lamonier, Thierry Pertuisot et Rosa Maria Unda SoukiLa librairie sera ouverte au public tous les jours de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30 avec une fermeture le dimanche après-midi. Rendez-vous aux Serres du Val, 3 rue Jean Maret, 76980 Veules-les-Roses.