Les estampes de Françoise Pétrovitch exposées à la Bibliothèque nationale de France

Vue d’atelier © Hervé Plumet. Courtesy Semiose, Paris





La Bibliothèque nationale de France met en lumière le travail de Françoise Pétrovitch, à travers une exposition dédiée à son œuvre graphique et imprimée. Cette figure montante de la scène artistique contemporaine est présente depuis plusieurs années dans les collections de la BnF, qui conserve un fonds exceptionnel de quelques millions d’estampes, des origines jusqu’au XXIe siècle.



Depuis ses premières gravures à la fin des années 80 jusqu’aux recherches les plus récentes, l’œuvre protéiforme de Françoise Pétrovitch questionne avec autant de subtilité que d’acuité l’univers de l’enfance et de l’adolescence, la féminité ou encore l’intimité ; naviguant entre intériorité et extériorité, inquiétude et légèreté, force et fragilité, l’artiste interroge les façons d’être au monde. Son trait singulier sillonne l’entre-deux et raconte la dualité des existences.



La BnF présente une centaine de pièces emblématiques de son œuvre graphique : estampes, livres d’artistes, dessins et croquis, œuvres anciennes ou très récentes, parfois inédites, de formats et de techniques variés.



Cette exposition inaugure un partenariat fort avec le Fonds Hélène & Édouard Leclerc, qui présentera dans ce contexte une rétrospective du travail de Françoise Pétrovitch à Landerneau (29), à l’hiver 2020. Les deux institutions affirment ainsi leur volonté de s’engager conjointement dans la valorisation et la promotion de l’estampe contemporaine et des artistes qui la font vivre, en lien avec leurs collections et leurs missions respectives.



L’exposition présente près de 75 estampes : gravures, sérigraphies, lithographies et 16 livres d’artiste réalisés par Françoise Pétrovitch, œuvres de formats modestes ou monumentaux, anciennes ou récentes, inédites parfois. Elle les met en dialogue, dans un jeu d’associations et de contrepoints, avec une quinzaine de céramiques et de grands dessins fluides au lavis d’encre, révélant les motifs récurrents dans le travail de l’artiste.





Figures humaines et animales, formes hybrides, fragments, changements d’échelle et cadrages audacieux, subtilité des couleurs et des transparences composent un univers marqué par la dualité dans lequel cohabitent humour et gravité, force et vulnérabilité, angoisse et merveilleux.



Le commissariat de l'exposition a été assurée par Cécile Pocheau-Lesteven, conservateur en chef au département des Estampes et de la photographie de la BnF.



Françoise Pétrovitch. Derrière les paupières

28 avril — 26 juillet 2020

Galerie 1 BnF I François-Mitterrand

Quai François-Mauriac

Paris XIIIe

Du mardi au dimanche 10h > 19h Fermeture lundi et jours fériés

Plein tarif : 9 € — Tarif réduit : 7 € — Gratuit avec les Pass BnF Lecture/Culture (15 €/an) ou Recherche