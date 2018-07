Les Estivales de Sarrant célèbrent l'illustration durant l'été

Du 19 au 22 juillet se tiendront les Estivales de l’Illustration à Sarrant. Au programme, quatre journées de rencontres, d’ateliers, de performances, de débats, d’expositions, de concerts, de dédicaces...









Sarrant est un tout petit village du Gers, en région Occitanie. Il semble littéralement blotti autour de son église. À deux pas de l’église (allez, disons trois), il y a la librairie-tartinerie de Didier et Catherine Bardy...

Dans la librairie, des tables pour lire et grignoter, et, bien sûr, des livres dont le choix étonne et surprend, on ne peut pas passer plus d’une minute dans cet endroit sans résister à la tentation d’en ouvrir un. De cette librairie, et avec Marie Paquet, Directrice de la médiathèque départementale du Gers, est sortie l’idée folle de lancer chaque année un festival appelé les Estivales de l’illustration.

C’est-à-dire d’ouvrir, pendant quatre jours, des ateliers animés par des illustrateurs et illustratrices pour échanger et découvrir, mais, surtout, pratiquer. Cette année 2018, le parrain vient de l’Espagne toute proche, c’est Isidro Ferrer, un génial touche-à-tout qui passe avec brio de l’affiche au livre pour enfant, du théâtre à l’animation, de la sculpture au graphisme, le tout en se jouant avec malice des codes de l’humour et de l’absurde.

À Sarrant, Isidro, dans un précédent atelier, a déjà contribué à faire naître toute une ménagerie de bestioles et de personnages imprévisibles en détournant de leur usage boulons, brosses, casseroles, et autres objets en n de carrière.

Autour de lui, on trouvera Frédérique Bertrand, Audrey Calleja, Olivier Douzou, Pierre Gréau, Francisco Gutiérrez, Violeta Lópiz, Grassa Toro, Anne Laval, Iris Miranda, Juanjo Milimbo, Lionel Le Néouanic, Steve Seiler, et tous les participants de cette nouvelle saison.

On pourra faire de la sérigraphie, de l’enluminure, de la typographie et de la gravure. On pourra manger sur de grandes tables dans la cour d’école, on pourra boire du rosé frais, rire et parler, retourner dessiner, alors, pourquoi ne pas tenter l’aventure ?