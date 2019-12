Les Extraordinaires Aventures de Kavalier et Clay bientôt en mini-série

The Amazing Adventures of Kavalier & Clay de Michael Chabon, connu en France sous le titre des Extraordinaires Aventures de Kavalier et Clay d'après la traduction d'Isabelle D. Philippe chez Robert Laffont, aura bientôt droit à son adaptation sur petit écran. Le roman, inspiré par les existences réelles des grands créateurs de comics américains, avait été distingué le prix Pulitzer de la fiction en 2001.





Après de nombreuses tentatives d'adaptations avortées, Les Extraordinaires Aventures de Kavalier et Clay devraient enfin voir le jour sur petit écran. Et à la réalisation, nul autre que l'auteur lui-même, Michael Chabon, accompagné de son épouse, Ayelet Waldman, également romancière.



Le couple a en effet signé un contrat avec CBS Television Studio pour développer une mini-série adaptée de l'ouvrage. La chaîne de télévision Showtime, qui appartient à cette entreprise de production, se chargera alors de la diffusion. Akiva Goldsman et Alex Kurtzman seront également les producteurs de cette adaptation.



« Ayelet et Michael font partie des écrivains américains les plus prééminents », a déclaré David Stapf, président de CBS Television Studios. « Ils font un travail remarquable, de leurs romans primés à leurs collaborations télévisuelles et cinématographiques. Nous sommes ravis de les compter parmi nous. »



The Amazing Adventures of Kavalier & Clay a été publié chez Random House en 2000. Trois ans plus tard, le best-seller sort en France sous la traduction d'Isabelle D. Philippe aux éditions Robert Laffont.





Le résumé de l'éditeur pour Les Extraordinaires Aventures de Kavalier et Clay :



New York, 1939: Josef, jeune Juif ayant fui Prague occupée par les nazis, et son cousin de Brooklyn, Sammy, unissent leurs talents pour inventer un héros de bande dessinée: l’Artiste de l’évasion. Pourfendeur des forces du mal, spécialiste des évasions, celui-ci combat le nazisme sous toutes ses formes. Il incarne ainsi la tentative désespérée de Joe de libérer sa famille restée à Prague, en même temps qu’une dérisoire volonté de réveiller la conscience des jeunes Américains. Profondément attachants, les deux cousins de génie, si différents et si complices, embrassent ainsi toute une page de l’histoire du monde.