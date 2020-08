Les Fantasmes : le prochain film des frères Foenkinos se dévoile

Après La Délicatesse, sortie en salles en 2011, et Jalouse, en 2017, David et Stéphane Foenkinos sont de nouveau réunis derrière la caméra. Intitulé Les Fantasmes, il s’agira d’une comédie sur les extravagances et bizarreries sexuelles.



Invité au micro de RTL à l’occasion de la publication en format poche de son dernier roman, Deux sœurs , David Foenkinos s’est livré sur ses prochains projets. Parmi eux, l’adaptation de l’ouvrage par Jean-Paul Rouve, mais également, son troisième long-métrage écrit et réalisé en collaboration avec son frère, Stéphane.Présenté comme une « comédie », Les Fantasmes abordera les « bizarreries » et les « étrangetés » sexuelles. « Il y a plein de fantasmes extrêmement drôles comme la sorophilie, c’est d’être attiré par la sœur de sa conjointe » confie l’écrivain français.Pour le casting, les noms de Jean-Paul Rouve, Karin Viard, Carole Bouquet, Monica Bellucci, Nicolas Bedos et Ramzy ont été dévoilés. « Il y a beaucoup d’histoires, donc beaucoup d’acteurs », reprend l’auteur de Vers la Beauté (Gallimard, 2018). Et de s’enthousiasmer : « J’espère que l’on va vraiment s’amuser à faire ce film. »Le film sera produit par Mandarin Production, la société d’Éric et Nicolas Altmeyer, que l’on retrouve notamment derrière Le Mystère Henri Pick , l’adaptation du roman éponyme de David Foenkinos (Gallimard, 2016), réalisé par Rémi Bezançon.Comme de nombreux projets cinématographiques, Les Fantasmes a connu quelques contretemps dus à la crise sanitaire. « On était en pleine préparation à la fin du mois de mars. On devait tourner en mai-juin et ça s’est arrêté », reprend David Foenkinos. Pour le moment, aucune date de sortie n’a été annoncée. Le tournage a commencé ce lundi 24 août.