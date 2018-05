Les finalistes du Prix Ouest-France Étonnants Voyageurs 2018

Le Festival international du livre et du film de Saint-Malo, Étonnants Voyageurs, se déroulera du 19 mai au 21 mai 2018. Le prix Ouest-France Étonnants Voyageurs 2018 couronne un livre choisi par des jeunes de 15 à 20 ans issus de toute la France, sur une liste de livres présélectionnés par un comité de parrainage. Samedi 28 avril, les 10 jeunes membres du jury ont sélectionné les cinq finalistes en lice pour la récompense, décernée le dimanche 20 mai prochain.







Les cinq finalistes :



de Ananda Devi (Grasset)de Hubert Haddad (Zulma)de Gaëlle Josse (Notabilia) de Wilfried N’Sondé (Actes Sud)de Irina Teodorescu (Gaïa Editions)

Les dix membres du jury 2018 sont : Iris Charriou, Anna Hermouet, Pierre-Louis Landureau, Carmen Le Bris, Judith Le Pelve, Emma Meline, Clémence Nicolas-Le-Pré, Céline Pellerin, Florent Roudaut, Amina Taguirov.



Le comité de parrainage des écrivains et partenaires est composé de : Stéphane Vernay, directeur départemental d’Ille et Vilaine de Ouest-France, Michel Le Bris, écrivain, fondateur et directeur du festival Étonnants Voyageurs, Mélani Le Bris, directrice adjointe du festival Étonnants Voyageurs, Hervé Bertho, ancien rédacteur en chef dimanche Ouest-France, des écrivains Yahia Belaskri, Jean-Marie Blas de Roblès, Sorj Chalandon, Alain Dugrand, Jean Rouaud, Carole Martinez, Sami Tchak, Lola Lafon et Sylvain Coher.





L’année dernière, Maryam Madjidi remporte le prix Ouest-France Étonnants Voyageurs pour Marx et la poupée (Le Nouvel Attila).



Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones.