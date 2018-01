Les grands rendez-vous littéraires en Auvergne-Rhône-Alpes pour 2018

Le président du Centre national du livre, Vincent Monadé, évoquait dans ses vœux la nécessité de faire de la France une nation de lecteurs. S’inscrivant dans la volonté du Premier ministre, Édouard Philippe, il soulignait cependant que cette idée « il nous reste encore, très largement, à [la] construire ». En attendant, sur tout le territoire, les manifestations travaillent, patiemment.





ActuaLitté, CC BY SA 2.0



L’agence du livre Auvergne-Rhône-Alpes vient de présenter les grands rendez-vous de l’année 2018 : près de 250 événements sont répertoriés et accueillent les publics.

Poésie, roman, bande dessinée, jeunesse, policier, imaginaire, voyage, montagne, gastronomie, régionalisme, les manifestations du livre et de la lecture font vivre tous les genres et dessinent une impressionnante carte de la lecture à entrées multiples (et gratuites !).



Car le livre donne naissance à la mise en voix, au spectacle, à la performance, à la marche, à la dégustation, à la traduction, à la transmission, au récit, à l’exposition, à la musique, à la réflexion, au travail de la mémoire… Bref, un immense territoire en forme de partage et une grande région du livre.



Venez découvrir le calendrier et la carte de manifestations littéraires Auvergne-Rhône-Alpes, à l’occasion des journées pro de la Fête du livre de jeunesse de Saint-Paul-Trois-Châteaux !



La carte est disponible ci-dessous, et en libre téléchargement à cette adresse.