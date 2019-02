Les Imaginales 2019 invitent les auteurs nordiques à célébrer la Nature

© Grzegorz Rosiński & Piotr Rosiński





Pays nordiques et Nature au programme

2018, année polémique des Imaginales

La ville d’Épinal s'attend à recevoir près de 40.000 visiteurs cette année. Ils pourront échanger avec plus de 300 auteurs, illustrateurs et artistes qui viendront animer la ville.Spécialistes du roman historique, thriller d’anticipation, fantasy, SF ou contes et légendes, ils partageront leur passion dans le parc du Cours et seront disponibles pour des dédicaces.les Imaginales invitent l’édition 2019 à une grande réflexion sur la nature avec, pour invités d'honneur, les Pays Nordiques. Les lecteurs pourront ainsi se familiariser avec le fantastique islandais, la fantasy suédoise ou encore la science-fiction finlandaise.Pour l'occasion, vous pouvez également consulter dans les bibliothèques partenaires de l'événement, les 5 ouvrages nominés pour le Prix Imaginales des bibliothécaires . Le lauréat sera révélé le 14 mai 2019. De légères frictions avaient eu lieu en 2018 avec certains auteurs. Subventionné par le CNL (Centre national du Livre), le festival était censé rémunérer, suivant les critères instaurés par l'établissement. Or, les organisateurs avaient proposé un montant non conforme de 150 € pour deux interventions.« Au moment où nous avons déposé notre dossier, le CNL n’avait pas fixé les seuils que l’on connaît : ils sont apparus entre temps », avait expliqué Stéphane Wieser, directeur du festival, à ActuaLitté.Une situation inadmissible, qui avait poussé le président du Centre à clarifier les choses « une fois pour toutes », assurait-il à ActuaLitté. Avec la perspective de contrôles stricts de la rémunération des auteurs.« J’ai personnellement écrit au maire d’Épinal, ce lundi 4 juin, pour l’assurer que la commission qui examinera le dossier pour 2019 sera informée de cette anomalie et exigera un respect à l’euro prêt des rémunérations prévues par le CNL. Sans ce respect, la ville ne pourra pas prétendre à un soutien du CNL. Ce serait dommage, car il s’agit d’un festival important. Mais la règle est la même pour tous », soulignait-il à l'époque des faits.Fondé en 2002, le festival Imaginales est l’un des premiers salons internationaux de littérature d’imaginaire. Afin de croiser l'imagination de chacun, le festival s'efforce d'inviter les auteurs du monde entier.Lors des précédentes éditions, l'événement avait déjà accueilli des artistes allemands, espagnols, britanniques, américains, suisses et canadiens.​​Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site des Imaginales