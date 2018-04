Les Imaginales à Épinal, cité d'Image-inaire et de fantasy

Du 24 au 27 mai prochain se déroulera la 17e édition des Imaginales. Comme tous les ans depuis 2002, la ville d’Épinal se changera en cité de légende, pour quatre jours de festival dédié aux mondes imaginaires. Pour cette nouvelle édition, c’est tout le bestiaire fantastique qui prendra possession des lieux autour du thème des créatures. Au programme entre autres, des rencontres, des expositions, des conférences, des tables rondes, des animations et la remise de 10 prix littéraires…





Les Imaginales proposent chaque année aux férus de science-fiction, de fantasy et de romans historiques, et aux curieux, de profiter d’une programmation riche et variée. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que toute la ville se met au rythme du festival des mondes imaginaires : sont également annoncés des films, des cafés littéraires et de nombreuses expositions à travers les lieux de culture d’Épinal.



Cette année, le Canada et le Québec succèdent à la Suisse à la place d’invité d’honneur. Et qui de mieux que John Howe, star canadienne de la fantasy pour incarner cet invité. Cet illustrateur, chef de file du réalisme fantastique, a également réalisé l’affiche 2018 des Imaginales. Seront également présents pour l’occasion de nombreux auteurs et illustrateurs appartenant à la SFFQ (Science Fiction & Fantastique Québécois).



Les Imaginales ont été créées avec le désir de combiner littérature et fantasy, image et magie. Ainsi au cœur des festivités, on retrouve les prix littéraires dont le nombre n’a cessé de grandir en même temps que la notoriété de l’évènement. Et cette année ce sont dix remises de prix qui sont annoncées au programme.



Dans un premier temps les prix Imaginales, ce sont les premières récompenses en France consacrées exclusivement à la fantasy. Ils sont répartis en six catégories. Seront donc primés : le meilleur roman francophone, le meilleur roman étranger (traduit), la meilleure illustration, le meilleur roman pour la jeunesse, la meilleure nouvelle ainsi qu’un prix spécial du jury.



Les lauréats seront annoncés début mai afin que les auteurs et illustrateurs puissent assister à la cérémonie de remise des prix. Cette dernière aura lieu durant le festival, le samedi 26 mai. Le jury est composé de journalistes, de traducteurs et de chercheurs et sera présidé par Jacques Grasser, adjoint au maire de la ville.



Cette année encore de nombreux professeurs de lettre se sont mobilisés dans le primaire et dans le secondaire (10 écoles, 40 collèges et 24 lycées) pour permettre à leurs élèves de désigner leur meilleur auteur de l’année. Ces jurys en herbe remettront ainsi trois prix : le Prix Imaginales des écoliers, celui des collégiens et celui des lycéens.