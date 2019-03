Les Incorruptibles dévoilent leur sélection pour l'année 2019

C’est à moi ! de Anuska Allepuz, Mango JeunesseClic et Cloc de Estelle Billon-Spagnol, Talents HautsPapa coin coin ! de Rosalinde Bonnet, CirconflexeVite, vite ! de Magdalena et Isabelle Maroger, Flammarion JeunesseDans ma montagne de François Aubineau et Jérôme Peyrat, Père FouettardC’est un secret de Hyunjoo Park, La PalissadeOù tu vas comme ça ? de Gilles Bizouerne et Bérengère Delaporte, Didier JeunesseBanquise blues de Jory John et Lane Smith, Gallimard JeunesseL’histoire du loup et du petit chaperon rouge aussi ! de Seblight, Alice JeunesseLe jour de la gazelle de Pascal Brissy et Sylvain Diez, FrimousseUn bout de mer de Ingrid Chabbert et Guridi, FrimousseL’ourse bleue de Nancy Guilbert et Emmanuelle Halgand, Des ronds dans l’O JeunesseLe cerf-volant de Toshiro de Ghislaine Roman et Stéphane Nicolet, Nathanll n’y a pas de dragon dans cette histoire de Lou Carter et Deborah Allwright, CirconflexeComment être aimé quand on est un grand méchant loup ? de Christine Naumann-Villemin et Annick Masson, MijadeSuzanne aux oiseaux de Marie Tibi et Célina Guiné, Le grand jardinRosie Pink de Didier Lévy et Lisa Zordan, SarbacaneMon chien, Dieu et les Pokétrucs de Myren Duval et Charles Dutertre, Le RouergueMamie Gâteau s’emmêle le tricot de Gwladys Constant et Gilles Freluche, OskarLa princesse aux doigts d’or de Christian Jolibois et He Zhihong, MilanL’incroyable histoire du mouton qui sauva une école de Thomas Gerbeaux et Pauline Kerleroux, La Joie de lireJefferson de Jean-Claude Mourlevat, Gallimard JeunesseLe grand voyage de Figgy de Tamsin Janu, Bayard JeunesseVue sur mer de Jo Hoestlandt, Magnard JeunesseLe retour de la bête de Jean-Luc Marcastel, Cécile et Lionel Marty, Gulf StreamMa gorille et moi de Myriam Gallot, SyrosAmeline, joueuse de flûte de Clémentine Beauvais et Antoine Déprez, Alice JeunesseLe petit prince de Harlem de Mikaël Thévenot, Didier JeunesseLes quatre gars de Claire Renaud, SarbacaneLe mot d’Abel de Véronique Petit, RageotLe chant noir des baleines de Nicolas Michel, Talents HautsUppercut de Ahmed Kalouaz, Le RouergueSauvages de Nathalie Bernard, Thierry MagnierIl n’est si longue nuit de Béatrice Nicodème, Gulf StreamDeux secondes en moins de Marie Colot et Nancy Guilbert, Magnard JeunesseLe dossier Handle de David Moitet, Didier JeunesseTitan noir de Florence Aubry, Le Rouergue