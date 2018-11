Les Invisibles de Grant Morrison bientôt adapté sur les écrans

Grant Morrison fait partie des grands noms de l'industrie du comics américaine, et sa relative absence au sein des différents projets d'adaptation pouvait surprendre. Après une série sur SyFy adaptée de ses bandes dessinées Happy!, Universal Cable Productions a signé avec l'auteur un contrat autour de The Invisibles, son Grand Œuvre, pour en tirer une production à diffuser à la télévision ou en streaming.









Publiée en français en 1999 par les éditions Le Téméraire, mais jamais en intégralité, la série The Invisibles de Grant Morrison est pourtant l'une de ses plus connues, en dehors de son travail pour Marvel et DC Comics. Dans un monde dystopique — qui se passe en 2020, malgré tout —, où les complots gouvernementaux pullulent, les espoirs de l'humanité reposent en un groupe d'occultistes tous plus barrés les uns que les autres, les Invisibles.

Universal Cable Productions, qui produit la série Happy!, dont la deuxième saison a été confirmée, a confié à Morrison la tâche de tirer un projet audiovisuel de sa série de bandes dessinées, pour pouvoir le proposer à une chaine de télévision ou à un service de streaming. Autrement dit, il est très probable qu'une série voit le jour.

Outre Happy!, Grant Morrison est engagé dans un autre projet, et non des moindres, une nouvelle adaptation du Meilleur des mondes d'Aldous Huxley, avec Amblin TV, Brian Taylor et David Wiener, pour la chaine SyFy.







via THR